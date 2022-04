Ballando con le Stelle, la compagna di un ex protagonista rivela: “Ho toccato l’apice del dolore”

“Ho ripreso in mano la mia vita”: a parlare è la compagna di un ex protagonista di Ballando con le Stelle.

Raggiunta dal settimanale Nuovo, la compagna di Federico Fashion Style ha rivelato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico che si è rivelato particolarmente doloro. Ma dopo tanta sofferenza, fisica e mentale, ha ripreso in mano la sua vita.

“Ho toccato l’apice del dolore”, con queste parole la compagna dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle, Federico Fashion Style, ha rivelato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico. Raggiunta dal settimanale Nuovo Letizia Porcu ha raccontato che dopo la nascita e l’allattamento di Sophie Maelle il suo decolleté ha subito uno svuotamento.

Per questo motivo la 31enne ha deciso di sottoporsi ad una mastoplastica additiva che si sarebbe rivelata molto dolorosa. “Il terzo e quarto giorno dopo l’operazione ho toccato l’apice del dolore. Oggi per fortuna ho ripreso in mano la mia vita di sempre e i brutti momenti sono solo un lontano ricordo”, ha chiosato la donna. Letizia si è operata nel mese di febbraio ed oltre all’inserimento delle protesi le è stata eliminata la pelle in eccesso.

Letizia Porcu, l’intervento al seno: cosa ne pensa Federico

I segni lasciati dalla gravidanza sul suo decolleté hanno spinto, lo scorso febbraio, la compagna di Federico Fashion Style a sottoporsi ad una mastoplastica additiva. Raggiunta dal settimanale Nuovo la 31enne ha rivelato che le cicatrici si sono rivelate molto dolorose. Per un mese Letizia ha dovuto limitare gli sforzi tra cui prendere in braccio Sophie Maelle che oggi ha cinque anni.

Intanto cosa ne pensa Federico della scelta fatta da Letizia? L’ex concorrete di Ballando con le Stelle, oggi opinionista de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso, non è stato mai contrario agli interventi chirurgi, soprattutto se fatti per stare bene con se stessi.