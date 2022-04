Antonella Clerici, arriva lo stop da parte della Rai: spunta il nome della sostituta

La Rai ha deciso di interrompere lo show condotto da Antonella Clerici dopo aver già deciso con chi sostituirla.

La primavera porta con sé le belle giornate ma anche all’interruzione di diversi programmi televisivi che hanno accompagnato per tutto l’autunno e l’inverno i telespettatori.

Così, come da tradizione Rai, Antonella Clerici ed il suo programma del mezzogiorno si concedernno una meritata pausa nei mesi estivi: da giugno all’inizio di settembre per poi tornare puntualissima in onda per la terza edizione. La domanda adesso però sorge spontanea: chi prenderà il suo posto? Ebbene, a prendere il suo posto nei mesi caldi sarà un nuovo programma che sarà un po’ uno spin-off di Linea Verde il cui nome sarà Camper e farà compagnia al pubblico di Rai1 esattamente nella fascia oraria attualmente occupata dal programma culinario della Clerici, dal lunedì al venerdì.

Camper, il programma che prenderà il posto dello show condotto da Antonella Clerici: le anticipazioni

Le prime indiscrezioni rivelavano che il programma estivo condotto da Tinto si sarebbe chiamato Linea Verde Vacanze. Oggi invece, come rivelano i colleghi di TvBlog, abbiamo scoperto che il titolo definitivo sarà Camper. Come il nome lascia intendere il centro della trasmissione sarà un viaggio in camper che il conduttore e i vari ospiti che lo affiancheranno di puntata in puntata faranno in lungo e il largo per l’Italia, portando i telespettatori di Rai1 a scoprire le bellezze della nostra penisola e delle nostre isole, ogni settimana da un luogo diverso.

È sempre mezzogiorno: quando tornerà in onda

Camper avrà lo scopo di intrattenere gli italiani solo nei caldi mesi estivi e da metà settembre tornerà Antonella Clerici sul piccolo schermo a riabbracciare il suo pubblico. Sarà la terza edizione di È sempre mezzogiorno la cui conferma non è stata mai in dubbio dato il forte successo ottenuto anche quest’anno in termini di ascolti, sempre con una media vicina ai 2milioni di telespettatori. Una scommessa che può dirsi vinta, quindi, per l’ex conduttrice de La prova del cuoco che dal 28 settembre 2020 ha iniziato questo nuovo percorso all’interno del programma che lei stessa ha ideato ispirandosi al suggestivo contesto del bosco in Piemonte presso il quale è situata la villa in cui vive con il compagno Vittorio Garrone.