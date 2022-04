Anticipazioni Uomini e Donne, terribile batosta per Ida: Gemma sempre più lontana

Una nuova settimana di Uomini e Donne inizia con al centro dello studio Ida Platano: tutte le anticipazioni di oggi

Protagonista indiscussa del Trono Over di quest’edizione è Ida Platano e continua ad esserlo puntata dopo puntata. Indubbiamente non è una stagione semplice per la dama di Uomini e Donne che ha ricevuto l’ennesima batosta.

La scorsa settimana di Uomini e Donne si è chiusa con il gran ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, storico ex di Ida Platano nonché cavaliere del dating show. Su di lui c’è stata una grande discussione, soprattutto quando la coppia è scoppiata e la dama ha deciso di fare il suo ritorno in parterre per provare a conoscere qualcun altro. Tuttavia, la stessa dama bresciana ha più volte ammesso di non aver trovato mai nessuno che le facesse provare cose che nel suo passato più recente aveva vissuto con Riccardo, pertanto non è mai riuscita a fare un passo in più effettivo.

Com’è stato rivedersi? I due hanno anche ballato un lento insieme, ma nella puntata di oggi Ida Platano dovrà scontrarsi con la realtà dei fatti. Riccardo è sì tornato, ma non per lei. Durante la puntata di oggi, infatti, al centro dello studio ci saranno delle nuove dame che vorranno approfondire la conoscenza del cavaliere. Non è finita qui, perché dopo l’esperienza andata male, Alessandro Vicinanza ha deciso di mettersi in gioco e di non ritirarsi: anche per lui ci saranno delle pretendenti in studio.

Una doppia batosta per la dama bresciana che vedrà i suoi due ex conoscere altre dame proprio davanti ai suoi occhi, mentre lei è rimasta ferma alle sue delusioni.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani è scomparsa dai radar

I rumor circa un allontanamento di Gemma Galgani dal dating show non sono del tutto infondati. Ormai la dama torinese non è più al centro del progetto Uomini e Donne e la sua presenza in studio è diventata una rarità. Se c’è qualche telespettatore che aspetta un suo ritorno e lo urla a gran voce grazie ai social, c’è anche chi della sua assenza non ne fa una tragedia, ma la vede finalmente come un’opportunità di ringiovanire il programma.

Per quel che riguarda il Trono Classico, oggi avrà più spazio la nuova tronista Veronica di cui fin qui si è parlato molto poco, che andrà in esterna con un corteggiatore di nome Matteo.