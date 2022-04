Anna Tatangelo, brutto scivolone: i suoi fan sono letteralmente gelati

Fan letteralmente gelati dal brutto scivolone in cui è finita Anna Tatangelo: se qualcuno se l’aspettava, per altri è stato una sorpresa

La cantante ciociara sta vivendo indubbiamente uno stato di gran forma sia dal punto di vista sentimentale che della carriera ed uno scivolone da parte sua era tutto quello che i fan non si potevano aspettare.

Ieri pomeriggio, domenica 10 aprile, Anna Tatangelo è andata in scena con la quinta puntata di Scene da un matrimonio, nuovo format di Mediaset che è stato affidato alle sue doti da conduttrice. Perché sì, la cantante ciociara, oltre ad essere vicina al mondo della musica, è anche molto abituata a stare di fronte alle telecamere e, benché sia la sua prima esperienza alla conduzione, ha già maturato grande esperienza in TV a tal punto da permettere alla rete del Biscione di fidarsi ciecamente.

“Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, forse da Mediaset avrebbero dovuto far meglio i conti con i competitor. Nel pomeriggio di ieri, infatti, Anna Tatangelo ha raccolto soltanto 1.426.000 spettatori con uno share del 9.9% su Canale 5 con Scene da un matrimonio. Certamente la colpa dello scarso risultato non è da scaricare sulla conduttrice che si è trovata a competere con la Regina di Rai Uno, Mara Venier, che con Domenica In ha raccolto 3.172.000 spettatori con il 21.5% nella prima parte dalle 14:13 alle 15:02 e 2.548.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte dalle 15:07 alle 16:49.

Tutti gli ascolti della serata di domenica 10 aprile

GRAN FINALE per #NoiLaSerie.

Qual è stata la scena che vi ha fatto più emozionare❓

L’ultima puntata INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su RaiPlay: https://t.co/i36spvwRyp@LinoGuanciale #10aprile pic.twitter.com/yTsgUie2Ce — Rai1 (@RaiUno) April 10, 2022

Ieri sera su Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata di Noi, la fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino che ha raccolto 3.626.000 spettatori pari al 17.5% di share. Rispetto ad altre serie TV targate Rai, c’è da ammettere che la storia ripresa dall’omonima serie statunitense non ha raccolto il successo sperato. Tuttavia, quel poco è bastato per vincere la gara d’ascolti della serata di ieri. Su Rai 2, invece, The Rookie ha interessato 991.000 spettatori pari al 4.2% di share e Blue Bloods 1.020.000 spettatori pari al 4.8% di share. Per finire, su Rai Tre Che Tempo Che Fa dalle 20:43 alle 22:18 ha incollato 2.448.000 spettatori con il 10.5% di share e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:21 alle 23:46 1.559.000 spettatori con il 8.6% di share.

Per le reti Mediaset, invece, la storia è un po’ differente. Su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti che ha raccolto 2.544.000 spettatori con uno share del 12.6%. Per quel che riguarda Rete 4, Zona Bianca ha totalizzato 601.000 spettatori con il 3.7% di share, mentre Italia 1 ha raccolto 989.000 spettatori con il 4.7% di share con Barry Seal – Una storia americana.