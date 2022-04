Alex Belli, rivelazione choc: un figlio con Delia Duran. Spunta l’annuncio che fa sognare i fan

Alex Belli torna a rimbalzare sulle pagine del gossip con un annuncio choc: un figlio con Delia Duran. Quante rivelazioni!

Tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, l’attore di CentoVetrine è stato senza alcun dubbio quello più discusso. A distanza di settimane dalla finale del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale Cinque, Belli è tornato a far sgranare gli occhi: rivelazioni su Jessica Selassié e Barù Gaetani.

A distanza di settimane dalla fine del Grande Fratello Vip, Alex Belli non ha fatto spegnere i riflettori puntati su se stesso. L’attore di CentoVetrine è stato senza alcun dubbio uno dei concorrenti più discussi nel reality di Mediaset per il triangolo amoroso con la gieffina Soleil Sorge e sua moglie Delia Duran.

Intanto, adesso che è tornato alla vita di tutti i giorni, Belli ha ripreso a lavorare con la sua factory e molto presto, come ha rivelato egli stesso attraverso Instagram, avrà degli ospiti speciali: Sophie Codegoni con Alessandro Basciano e le tre principesse, Lucrezia, Clarissa e Jessica. A proposito di questa ultima, Alex ha espresso un suo pensiero sul rapporto con Barù e le ultime dichiarazioni rilasciate dall’appassionato di enologia.

Alex Belli, il desiderio di avere un figlio e tornare al GF Vip: non manca il suo giudizio su Barù e Jessica

Alex Belli dopo il GF Vip 6 continua a rimbalzare sulle pagine del gossip. L’attore di CentoVetrine infatti non ha fatto spegnere i riflettori puntati su se stesso. Su Instagram nelle scorse ore ha lanciato il box delle domande dove i più curiosi gli hanno chiesto quale fosse il suo punto di vista sul rapporto nato nella Casa di Cinecittà tra Jessica Selassié e Barù Gaetani.

Belli non ha perso occasione per commentare le ultime dichiarazioni rilasciare dal nipote di Costantino della Gherardesca il quale ha ammesso di non provare alcun sentimento simile all’amore per la principessa. L’enologo a Verissimo ha sottolineato: “Vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene, ho un affetto profondo per lei ma come amica. Facciamola finita, non ce la faccio più!“.

Ebbene, Alex con un sorrisino sarcastico ha messo in evidenza, per l’ennesima volta, i suoi dubbi sull’interesse di Barù per la vincitrice del GF Vip 6. Infine, chiusa questa parentesi, l’ex gieffino rispondendo ad un fan ha rivelato che sarebbe pronto a rientrare nella Casa del Grande Fratello in qualità di concorrente della settima edizione. Ma non è tutto: Belli ha confermato soprattutto il desiderio di diventare genitore assieme a Delia Duran.