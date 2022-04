WhatsApp, le foto e le frasi più originali per augurare una buona Domenica delle Palme

WhatsApp può essere un ottimo strumento per augurare una felice Domenica delle palme a tutti i propri cari: le foto e le frasi da inviare.

Anche durante la Domenica delle Palme, WhatsApp può tornarci molto utile per augurare un buone feste a tutti i nostri cari. Sono tantissimi i messaggi e le frasi che possono essere inviati sull’applicazione, scopriamo quali sono.

Per tutti i religiosi oggi è una domenica fondamentale, visto che è la cosiddetta Domenica delle Palme che appunto precede quella di Pasqua. Questa giornata ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme e con questa festività ha inizio la Settimana Santa, che si conclude appunto con la resurrezione del Cristo Signore. Infatti da tempo tempo oramai l’app di messaggistica è il principale veicolo su cui inviare gli auguri, che sia Natale, Capodanno o appunto Pasqua. Andiamo quindi a vedere le frasi da inviare sull’applicazione.

“Possa lo spirito del Signore riflettersi nella nostra vita e aiutarci a vincere ogni difficoltà. Buona Domenica delle Palme!“;

“Oggi è un giorno per vivere di pace in pace. Il mio augurio affinché anche tu possa lasciare ogni arma e stringere nel tuo pugno un gesto d’amore!“;

“Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme!“;

“Tanti auguri per la Domenica delle Palme da parte mia e della mia famiglia, con l’augurio che questo ramoscello di ulivo porti la pace e la serenità nella tua casa“.

Andiamo adesso a vedere quali sono le migliori immagini da inviare oggi per questa festività.

WhatsApp, le migliori immagini da inviare per la Domenica delle Palme: quali sono

La prima immagine da inviare su WhatsApp come possiamo vedere è una semplice foto di alcune palme e la frase che appunto recita: “Buona Domenica delle Palme”. Seppur semplice questa immagine serve per sciogliere ogni dubbio, inviando appunto dei semplici auguri ai propri cari.

La seconda immagine da inviare è un simpaticissimo Snoopy che augura al vostro caro una buona Domenica delle Palme. Questo simpatico cagnolino, ancora oggi, è uno dei personaggi preferiti in rete ed inviarlo in chat farà sicuramente piacere.

Infine troviamo un altra simpaticissima colomba con un ramoscello d’Ulivo in bocca da inviare nelle nostre chat. L’immagine a sfondo celeste ha anche una didascalia che recita: “Questo è il mio ramoscello di Pace. Buona domenica delle Palme“. Queste sono solamente tre delle immagini da inviare in chat, ma in rete potrete trovarne a migliaia tra simpatiche e più religiose.