“Che figura, vado via!”, Mara Venier senza parole: è accaduto in diretta

Una nuova puntata di Domenica In si è conclusa e Mara Venier ha condotto egregiamente come suo solito, a parte qualche intoppo

Anche oggi Mara Venier ha avuto il piacere di ospitare diversi personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo, che le hanno fatto compagnia questa Domenica delle Palme. Qualcosa, però, è andato storto.

L’intervista lunga della puntata di oggi di Domenica In è stata dedicata a Jovanotti ed alla sua lunga carriera da cantante, nonché da padre e marito, oltre ad essere un grande spirito libero che percorre 4000km in bicicletta, da solo, in 40 giorni. Questo e molto altro insieme a Mara Venier hanno ripercorso durante la puntata, ma il cantante romano ha fatto una piccola gaffe.

Mara Venier, infatti, ha esordito: “Noi non ci siamo mai visti, ma cosa pensi di me?” e Jovanotti non ha potuto evitare di rispondere con grande gentilezza e garbo: “Penso quello che pensano tutti, che sei un raggio di sole nel pomeriggio. Bello il clima che riesci a creare con gli ospiti”. Proprio quando hanno visto un video della sua carriera, Lorenzo Cherubini ha ammesso: “Sono un miracolato, però io non ho mai mollato nemmeno un’ora della mia vita, la musica è sempre stata con me”.

Jovanotti e Mara Venier, la gaffe assurda: “Meglio se vado via”

La Zia Mara che ne sa una più del diavolo, ha incalzato Jovanotti e l’ha stuzzicato proprio sulla questione che è la prima volta che si vedono: “Che strano che non ci siamo mai incontrati”, ma con nonchalance Jovanotti ha ammesso: “Io sto a casa con le mie figlie e poi vado in bicicletta, non vado molto in giro”. Allora la Venier si è resa conto, si è alzata e gli ha accarezzato il volto: “Sicuro che non ci siamo mai incontrati?” ed ha lanciato un video in cui erano entrambi giovanissimi. Non è finita qui, perché zia Mara ci ha poi riprovato: “Ci siamo incontrati anche un’altra volta, sai?” e Lorenzo Cherubini è parso visibilmente imbarazzato: “Ok, sto facendo una figura terribile. Ok, vado via. Due figure così, vado via. Non mi ricordavo”.

Pace è stata fatta soltanto pochi istanti dopo quando, con la chitarra, Jovanotti ha intonato due versi per farsi perdonare dalla cara Mara.