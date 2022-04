Uomini e Donne, colpo di scena dopo la scelta: “Sono pentita”

Dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne, una dama ha rilasciato un’intervista in cui si è dichiarata pentita: ecco le dichiarazioni che colpiscono nel vivo l’ex tronista Matteo Ranieri e lasciano senza parole gli spettatori della trasmissione.

Il trono di Matteo Ranieri ha sollevato molte polemiche, ed una delle sue corteggiatrici ha deciso di vuotare il sacco adesso che lui ha scelto Valeria Cardone. In molti hanno notato alcuni comportamenti del tronista subito dopo il suo addio alla trasmissione, che sarebbero in netto contrasto con quanto lui ha sempre professato di essere.

Nonostante abbia sempre detto di non sopportare le sponsorizzazioni e la ricerca di fama, ha fatto alcuni incontri con gli ammiratori, oltre a delle dirette Instagram. Ha anche ripetuto uno shooting fotografico molto simile a quello che aveva fatto con Sophie Codegoni quando avevano iniziato la loro relazione dopo Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri è superficiale?

Federica Aversano ha ripercorso la sua presenza a Uomini e Donne in un’intervista sull’omonimo magazine. La dama sembrerebbe avere dei rimpianti per quello che ha fatto all’interno della trasmissione. Amareggiata, ha dichiarato: “Mi sono pentita di averlo lasciato parlare un secondo in più“.

La frequentazione fra Federica e Matteo era partita molto bene, tanto da far pensare che potesse essere lei la scelta finale. Qualcosa, però, a lentamente allontanato i due, fino a portare il tronista a preferire Valeria. L’Aversano vedrebbe in Ranieri una certa superficialità che non gli permetterebbe di selezionare bene le persone che frequenta.

Federica Aversano è felice: nel suo futuro c’è l’insegnamento, non la Tv

Anche Valeria Cardone, secondo molti spettatori di Uomini e Donne, sarebbe un po’ superficiale: si è dichiarata innamorata dopo solo un mese di frequentazione attraverso la trasmissione. Secondo Federica Aversano, invece, lei non sarebbe affatto ingenua, ma si sarebbe preparata tutto prima del suo arrivo nel programma di Maria De Filippi.

L’Aversano di dichiara comunque contenta che le cose siano finite in questo modo. Se avesse capito dopo che non avrebbe potuto funzionare fra loro, magari dopo una settimana di frequentazione, sarebbe stato sicuramente peggio. Nel suo futuro non vede la Tv, ma c’è il sogno di una cattedra da insegnante, la famiglia e l’amore.

Ecco come Matteo e Valeria hanno festeggiato la loro uscita insieme da Uomini e Donne: