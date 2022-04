Un Posto al Sole, storico personaggio via dall’Italia: i fan tremano

Storico personaggio di Un Posto al Sole annuncia di aver lasciato l’Italia: la notizia fa tremare i fan. Le sue parole.

Addio anche alla storica e seguitissima soap napoletana, Un Posto al Sole? Protagonista, che nel corso degli anni ha fatto appassionare al suo personaggio il pubblico di Rai Tre, rivela degli incredibili retroscena che nessuno conosceva: a parlare è Peppe Zarbo, l’interprete di Franco Boschi.

Storico personaggio di Un Posto al Sole ha lasciato l’Italia. Parliamo di un volto che nei primi anni del suo ingresso nella soap napoletana ha fatto tanto discutere per il ruolo che interpretava: Franco Boschi (Peppe Zarbo). “Una vita segnata dalle tinte forti del rischio”, così come veniva descritto dai produttori di Un Posto al Sole, Franco era un ragazzo che dal padre ha ricevuto un solo insegnamento: l’illegalità.

Ma il suo avvicinamento ad Angela e dunque alla famiglia Poggi, lo ha portato a cambiare totalmente carattere. Sempre amante del rischio il Boschi è diventato negli anni un uomo più responsabile e dedito alla famiglia. Con ogni mezzo a sua disposizione ha cercato di allontanarsi dal modus pensandi di suo padre per imboccare la strada della legalità. Oggi, raggiunto da Tele Sette, Peppe Zarbo ha annunciato di aver lasciato l’Italia.

Peppe Zarbo, l’interprete di Franco Boschi in Un Posto al Sole ha lasciato l’Italia. Addio anche alla soap? Il pubblico trema

Peppe Zarbo ha lasciato l’Italia, una notizia questa che senza alcuna ombra di dubbio ha fatto tremare gli appassionati di Un Posto al Sole: l’attore oltre a lasciare il suo Paese d’origine ha detto addio anche alla soap opera napoletana? State sereni, assieme alla famiglia Zarbo si è trasferito già da 5 anni all’estero ma tutt’oggi continua ad essere nel cast di Un Posto al Sole.

Queste le sue parole a Tele Sette: “È la mia più grande vittoria. Da 5 anni abbiamo lasciato Roma per vivere a Londra. È stato come ricominciare da zero, senza paura, uniti più che mai in questo nuovo capitolo”. Zarbo ha dichiarato di sentirsi un cittadino del mondo e la cosa non lo spaventa affatto, anzi.