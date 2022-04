Stefano De Martino scoppia in lacrime davanti a tutti: nessuno se lo aspettava

Stefano De Martino scoppia in lacrime davanti a tutti e il pubblico si commuove. Nessuno si aspettava questa sua reazione.

Ieri sera è andato in onda il quarto appuntamento del Serale di Amici 21 e le emozioni, come sempre, non sono mancate. Gli studenti del talent show, gli insegnanti e i giudici sanno come far breccia nel cuore dei telespettatori e ieri sera, dopo un esibizione bellissima di Serena, Stefano De Martino si è commosso.

Dopo l’eliminazione di Aisha, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha deciso di sfidare nuovamente quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. A vincere sono stati nuovamente i primi due e così a finire al ballottaggio per l’eliminato provvisorio sono stati Serena, Alex e Nunzio: tre dei protagonisti più amati dagli spettatori. La ballerina ha deciso di danzare sulle note di Una Poesia Anche Per Te di Elisa ed ha dedicato la coreografia a sua nonna venuta a mancare qualche tempo fa. La Carella ha anche ballato stringendo a sé la foto di sua nonna e questo gesto d’amore non è passato inosservato ai presenti e al pubblico da casa che sul web ha subito commentato con dolcezza quella dedica così profonda. Oltre al pubblico, ad emozionarsi è stato Stefano De Martino che è scoppiato in lacrime. La stessa Maria De Filippi, vedendo il giudice in quello stato, mentre ancora Serena si stava esibendo si è alzata dalla sua sedia per andare a baciare dolcemente il conduttore.

Belen Rodriguez mamma per la terza volta: la rivelazione ha sorpreso tutti

Nessuno dovrebbe sorprendersi se Belen e Stefano diventassero di nuovo genitori. I due sono tecnicamente ancora sposati dato che le pratiche di divorzio, mai concluse, sono state avviate nel 2015. Nel 2019, dopo la fine della relazione con Andrea Iannone, tra la conduttrice de Le Iene e il giudice di Amici c’è stato un ritorno di fiamma. Un anno dopo la nuova rottura e un nuovo amore per lei, Antonino Spinalbese, dalla cui unione è nata la piccola e solare Luna Marí. Dopo la rottura con Spinalbese la Rodriguez sarebbe tornata di nuovo tra le braccia di De Martino.

Omnia vincit amor. L’amore trionfa sempre e così, nonostante qualche passo falso, Belen e De Martino sono tornati insieme, stando almeno agli ultimi gossip, e condividendo lo stesso sogno. Nei giorni scorsi, ospite di Domenica In, Stefano non ha chiuso le porte alla possibilità di avere un secondo figlio: “Un altro figlio? Un’idea che non escludo”.