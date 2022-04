Stefano De Martino fa sognare i fan di Belen: “Mi piacerebbe”

Stefano De Martino ha fatto sognare i fan di Belen durante l’intervista che ha rilasciato a Verissimo. Ecco cosa ha detto il giudice di Amici 21 riguardo la presunta relazione con la soubrette ed il desiderio di paternità.

Il primo pensiero dell’intervista di Stefano De Martino a Verissimo è per il piccolo Santiago, che proprio il 9 aprile 2022 ha compiuto 9 anni. Tutta l’intervista dell’ex ballerino di Amici ruota intorno al suo primogenito: anche quando non si parla di famiglia, tutte le risposte del presentatore Tv rimandano sempre al grande amore che lo lega a lui.

Grazie a Santiago, Stefano De Martino è diventato con il passare degli anni molto più paziente, posato e riflessivo. Ora sa cosa richiede essere padre e quanto impegno quotidiano ci voglia davvero per crescere un figlio. Per lui è impossible evitare il paragone fra il suo ruolo con Santiago e quello che ha avuto suo padre con lui.

Stefano De Martino: “Vorrei che Santiago ballasse”

Il padre di Stefano De Martino era ballerino, e lui racconta che la passione per la danza gli è stata trasmessa per via genetica. In famiglia, infatti, hanno sempre cercato di dissuaderlo da iniziare una carriera artistica, proprio per le difficoltà che si possono incontrare. Stefano si commuove quando ricorda l’unica volta che ha ballato insieme al padre.

De Martino vorrebbe trasmettere la passione del ballo anche al suo unico figlio, e spiega che sarebbe molto più sereno se sapesse che Santiago fosse immerso in una passione sana, come fece lui. Il giudice di Amici ha anche raccontato di essersi sempre immaginato come padre di una famiglia numerosa, non escludendo di avere altri figli.

Stefano De Martino, la reazione quando gli si chiede di Belen

Il conduttore di Bar Stella ha ammesso che gli piacerebbe avere un altro figlio, ma ha cercato di sviare la richiesta esplicita di Silvia Toffanin, che ovviamente voleva sapere se avrebbe voluto allargare la famiglia con Belen. De Martino ha avuto lo stesso atteggiamento quando gli è stato chiesto se fosse di nuovo innamorato della soubrette.

Stefano ha spiegato di voler innanzitutto proteggere suo figlio Santiago, attorno a cui gira tutta la sua vita. Ha scelto di non voler alimentare in nessun modo il gossip. Per questo motivo, non ha alcuna intenzione di aggiungere una sola parola alle indiscrezioni o alle foto che ha visto circolare su internet in questi giorni. Ma non ha voluto neanche smentire.

Per vedere l’intervista integrale di Stefano De Martino a Verissimo, clicca qui. Qui sotto, invece, alcune delle foto di Whopsee che hanno confermato il ritorno di fiamma fra l’ex ballerino di Amici e Belen Rodriguez: