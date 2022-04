Regina Elisabetta, salta tutto: è la prima volta che accade in 70 anni di regno

Da Buckingham Palace un nuovo colpo di scena. La Regina Elisabetta da ancora forfait: scopriamo cos’è successo.

In 70 anni di regno questa è la prima volta che la Regina Elisabetta dia forfait ad un impegno così importante. Al suo posto l’erede al Trono, Carlo. Scopriamo cos’è successo.

Per la prima volta in 70 anni di regno, la Regina Elisabetta ha annunciato l’ennesimo forfait dell’ultimo periodo. La Sovrana, che il prossimo 21 aprile compirà 96 anni, ha fatto sapere che non prenderà parte alla messa reale del giovedì santo che si terrà il 14 aprile.

Ma come mai Elisabetta ha deciso di venire meno al solenne appuntamento? Come rivelano alcune fonti anonime, la Regina avrebbe maturato questa decisione per evitare che i presenti possano distrarsi a causa dei suoi problemi alle articolazioni. Difatti dall’ottobre 2021 alla Sovrana è stato tassativamente richiesto un periodo di riposo e pertanto ha dovuto rinunciare anche alle passeggiate con i suoi amici a quattro zampe.

Regina Elisabetta, sempre più assente negli ultimi mesi: il motivo

Non è questo il primo appuntamento al quale la Regina Elisabetta avrebbe deciso di dare forfait. La Sovrana negli ultimi mesi è apparsa particolarmente stanca e, ad influire ancor di più sul suo stato di salute è stato senza alcun dubbio il Covid-19. Elisabetta infatti è reduce dal contagio.

Questa volta, dopo aver comunicato la sua assenza alla messa reale del giovedì santo che si terrà il 14 aprile, Elisabetta ha fatto sapere che al suo posto ci sarà il figlio Carlo. Intanto, dopo mesi di assenza, la Regina è ricomparsa solo in occasione della messa di commemorazione di Filippo, scomparso esattamente un anni fa, il 9 aprile 2021.