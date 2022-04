Noi, il dramma personale di una delle attrici più amate: annuncio scioccante. la fiction di Rai 1 è terminata con un finale a sorpresa

Sempre complicato fare raffronti tra serie tv italiane e americane, soprattutto se il modello è molto fresco. Eppure Noi, la versione nostrana di This Is Us che è stato successo clamoroso in tutto il mondo, ha convinto.

Non tutti, perché la critica è stata anche pesante per la fiction di Rai 1. Il pubblico però ha apprezzato la voglia di creare una storia simile ma anche profondamente diversa e ha partecipato alle emozioni suscitate dal cast. E per questo, anche se mancano conferme ufficiali, la seconda stagione della fiction ci sarà.

Così torneranno tutti i personaggi principali compresa Cate, uno dei tre figli dei protagonisti interpretati da Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Ad interpretarla, l’attrice napoletana Claudia Marsicano che ha 30 anni ha trovato la sua grande occasione e ha saputo sfruttarla nel migliore dei modi.

Noi, il dramma personale di una delle attrici: così ha cominciato la sua carriera

Per lei è stata anche una rivincita perché come ha confessato al settimanale ‘TvMia’ in passato ha dovuto affrontare alcune situazioni poco piacevoli e che l’hanno fatta stare male. Quando aveva 13 anni si è trasferita da Napoli a Milano e ha faticato ad ambientarsi anche perché con il suo fisico in carne era spesso vittima dei bulli.

“Il periodo più duro di tutta la mia vita. Sono stata molto male. Mi insultavano per le mie origini e per il mio fisico”, ha raccontato. La svolta è arrivata quando insieme ad un’amica ha partecipato ad un corso di teatro che è diventato anche la sua valvola di sfogo. “Un percorso graduale che mi ha aiutato a fare definitivamente pace con il mio corpo”.

Ecco perché si identifica molto nel personaggio di Cate, un ruolo nato per caso. Per diversi anni infatti aveva lavorato in teatro fino a quando è stata notata da un agente che le ha proposto di provare anche con la tv e soprattutto con le fiction. Quel provino è andato bene e fino ad oggi ci ha fatto compagnia. Ma facilmente la rivedremo anche il prossimo anno sempre in prima serata.