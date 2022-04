Netflix, alla fine è stata tagliata: salta tutto, fan delusi

I fan della serie di Netflix hanno subito notato che una delle scene più attese era stata tagliata. Ecco cosa ha spiegato il regista riguardo le scene che hanno ripreso e che sono state escluse in fase di montaggio dalla nota fiction.

La seconda serie di Bridgerton, prodotta da Netflix, aveva creato molta attesa intorno a sè, soprattutto dopo la notizia che un palazzo in cui si giravano alcune scene aveva preso fuoco. Da quando gli episodi della nuova stagione sono stati caricati sul portale della società statunitense di streaming, si è ripetuto il fenomeno delle prima serie.

Bridgerton si è confermato come la fiction in lingue inglese più vista in assoluto nella prima settimana. si trova anche prima in classifica per il numero di visualizzazioni in 93 paesi, a conferma che il pubblico gradisce i film in costume ed in particolare le trame ispirate all’omonima serie di romanzi di Julia Quinn, usciti poco dopo il 2000.

Netflix, perchè la scena è stata tagliata: parla il regista

Dopo aver visto la seconda serie di Bridgerton prodotta da Netflix, i fan si sono subito accorti che era stata tagliata una scena importantissima. Gli spettatori conoscono le trame della scrittrice Julia Quinn, e quindi si aspettavano di vedere il matrimonio fra Anthony e Kate. La scena della fiction Netflix sarebbe stata registrata, ma poi sarebbe stata tagliata.

Il regista di Bridgerton, Cheryl Dunye, ha voluto spiegare come mai si è fatta volontariamente questa scelta in fase di montaggio delle puntate della seconda stagione. Quanto ha raccontato dovrebbe dare numerose speranze agli appassionati della serie di poter vedere presto il cast riunirsi per una terza stagione.

La verità del regista di Bridgerton: le scene del matrimonio si vedranno

Secondo Cheryl Dunye due matrimoni spettacolari in uno show che è già molto spettacolare sarebbero stati davvero troppo. Hanno quindi deciso di dare massima attenzione alle nozze della sorella minore di Kate Sharma, Edwina. Il regista ha spiegato che sicuramente si darà la giusta attenzione nell’evento nelle successive stagioni.

Quello che ha lasciato intendere Cheryl Dunye è che non solo ci potrebbe essere la terza stagione, ma lui sembrerebbe già proiettato verso la quarta. Non è chiaro se le nozze verranno proiettate come se fossero dei flash-back o se utilizzeranno i rumor sulla cerimonia per tenere ancora una volta gli spettatori incollati allo schermo.

Ecco alcune foto dietro le quinte di Bridgerton: