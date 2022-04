Isola dei Famosi, colpo di scena: niente eliminazione e torna nel reality?

Un nuovo colpo di scena è pronto a travolgere l’Isola dei Famosi. Infatti uno dei concorrenti squalificati potrebbe rientrare nel reality.

L’Isola dei Famosi sta procedendo a gonfie vele, con questa edizione del reality che sta riservando numerosi colpi di scena. Infatti un concorrente squalificato dalla trasmissione potrebbe tornare subito in gara: cosa sta succedendo.

Sono sempre tanti i colpi di scena in questa edizione dell’Isola dei Famosi, che ha già visto la prima squalifica inflitta a Silvano de I Cugini di Campagna, per una bestemmia esclamata appena arrivati sull’Isola. Adesso però la band italiana ha deciso di dichiarare guerra alla trasmissione per questa decisione. Infatti proprio questo caso non è andato giù ad uno dei membri, stiamo parlando di Ivano Michetti, fratello dell’ex naufrago. Nei giorni scorsi il gruppo si è detto pubblicamente contrario a questa decisione della produzione.

Stando alle pagine ufficiali de I Cugini di Campagna, Silvano avrebbe esclamato ‘Santo’e non l’altra parola che gli è costata invece l’espulsione dal gioco. Quindi per loro la bestemmia non ci sarebbe mai stata e proprio per questo motivo il gruppo è pronto a presentare ricorso. Infatti con un comunicato, Michetti ha rivelato di aver diffidato l’Isola dei Famosi per la squalifica di Silvano. Proprio quest ultimo ha passato pochissime ore nella trasmissione con il collega e amico Nick Luciani, rimasto in gioco insieme a Blind. Quel che è strano è che lo stesso Nick non ha giustificato l’amico, anzi ha commentato il tutto affermando: “ha fatto un po’ il pasticcione“.

Isola dei Famosi, i Cugini di campagna fanno ricorso: chiesta la riammissione di Silvano

Ivano Michetti quindi si è schierato con gran parte del pubblico, che nonostante l’ingiuria di Silvano comunque non aveva chiesto la squalifica. Inoltre il fratello di Silvano non ha gradito nemmeno le notizie circolate negli ultimi giorni ed ha deciso di schierarsi apertamente contro Mediaset. Infatti con una nota, Ivano ha affermato: “l’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti della religione né una bestemmia“.

Quindi i fratelli Michetti sono convinti che non ci sia stata alcuna bestemmia nel corso della trasmissione. Inoltre Ivano ha continuato a difendere il fratello dichiarando: “Manca quindi il presupposto legale per l’espulsione di mio fratello dal format” – ha poi continuato dicendo le sue intenzioni alla trasmissione: “Ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione“. Quindi Ivano sarebbe pronto a difendere l’immagine di Silvano, anche passando per vie legali con Mediaset.