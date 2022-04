Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Vittorio Conti spiazza tutti: c’entra Beatrice

Beatrice lotta tra la vita e la morte dopo l’incidente: sarà Vittorio Conti a prendere un’incredibile decisione per la donna.

Occhi puntati su Beatrice nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Dopo l’incidente stradale la protagonista della soap opera di Rai Uno, in coma, lotterà tra la vita e la morte: interviene Vittorio Conti.

In vista dello stop improvviso de Il Paradiso delle Signore, non mancheranno nuovi colpi di scena per gli appassionati della soap opera di Rai Uno. Stando alle ultimissime anticipazioni sui prossimi episodi in onda dal 18 al 22 aprile, al centro della scena troveremo le intriganti vicende amorose tra Marco e Stefania.

I due capiranno sempre di più di essere legati da un forte sentimento. Intanto attenzione anche a Beatrice. La Conti, interpretata da Caterina Bertone, rischierà tra la vita e la morte dopo un terribile incidente stradale. Riuscirà a superare il coma? Al suo fianco amici e familiari saranno profondamente preoccupati.

Vittorio Conti preoccupato per Beatrice: dopo l’incidente il suo quadro clinico non è dei migliori

Se da un lato c’è preoccupazione per Beatrice Conti, dall’altro il pubblico de Il Paradiso delle Signore vivrà grandi emozioni con l’evolversi della storia d’amore tra Marco e Stefania: i due saranno travolti da un momento di passione. In realtà dietro a tutto questo c’è Gloria. La donna farà pressione su sua figlia affiche non molli la presa credendo sempre nel sentimento che prova verso Marco.

Spronata da sua madre, Stefania deciderà di non rinunciare al suo amore. Difatti, stando alle anticipazioni dei prossimi episodi in onda dal 18 al 22 aprile 2022 su Rai Uno, la ragazza incontrerà il nipote della contessa Adelaide e insieme vivranno un momento di passione: i due si lasceranno andare ad un lunghissimo bacio.

Intanto Gemma, dopo essere stata lasciata da Marco, vorrà fare di tutto per riconquistare il ragazzo. Infine, tornando alla tragica vicenda di Beatrice, il suo quadro clinico apparirà sempre più compromesso: Vittorio Conti prenderà in mano la situazione affidandola alle cure di rinomati medici.