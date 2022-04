Domenica In, chi condurrà la prossima stagione: Mara Venier esce allo scoperto

Sul futuro prossimo di Mara Venier non c’è dubbio, la Rai ha pensato ad un programma di sera per lei: ma per Domenica In?

La conduzione di Domenica In è affidata a Mara Venier da tantissimi anni e vedere un volto diverso dal suo sembrerebbe alquanto strano. La conduttrice è uscita allo scoperto sulla prossima edizione della trasmissione.

Domenica In è l’unico programma Rai ad essere andato in onda anche quando, all’inizio della pandemia, il mondo intero si fermò. Intanto che i supermercati venivano svaligiati, che la TV non offriva altro che collegamenti in Italia ed all’estero per monitorare la situazione Covid, a regalare un momento di leggerezza con ospiti collegati da casa c’è sempre stata Zia Mara.

Il suo contratto per la conduzione di Domenica In era fermo fino a quest’anno ed il prossimo rappresentava un’incognita per i vertici, fin quando lei stessa ha ufficializzato il destino della trasmissione per la stagione 2022/23.

Domenica In, Mara Venier sarà ancora alla conduzione anche l’anno prossimo!

Nonostante i rumors, Mara Venier è stata confermata come conduttrice anche per la prossima stagione di Domenica In. A confermarlo è stata la stessa padrona di casa che, qualche ora fa, in diretta ha affermato: “Vieni qui anche l’anno prossimo”, parlando con Jovanotti, “Farò Domenica In anche l’anno prossimo, adesso l’ho detto pubblicamente. Ormai l’ho detto, ecco l’ho detto”. Applausi scroscianti dal pubblico in sala ed un sospiro di sollievo anche per i telespettatori -che di domenica in domenica aumentano a dismisura- per la conferma della conduttrice veneta al timone della trasmissione cult di Rai Uno. In questo periodo storico, in effetti, sarebbe difficile pensare ad un volto che possa sostituire quello di Mara Venier che da anni tiene compagnia agli italiani nel primo pomeriggio della Rai a seguito del TG1.

E se non fosse abbastanza la longevità della conduzione, c’è anche da aggiungere che quest’anno la padrona di casa di Domenica In si è trovata ‘contro’ una bestia nera come Amici di Maria De Filippi in un duello all’ultimo telespettatore ogni fine settimana. Nonostante ciò, zia Mara è riuscita a tener testa alla cara amica e collega portando ottimi risultati alla rete di Viale Mazzini.