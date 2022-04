Barù-Jessica Selassié, il gesto sconvolgente: è accaduto dopo l’intervista a Verissimo

Inaspettato gesto tra Jessica Selassié e Barù che ha sconvolto i fan della coppia: è accaduto dopo l’intervista a Verissimo

Barù e Jessica Selassié, seppure mai stati insieme, hanno creato un’ondata di fan molto affezionati a loro due. Una particolarità che poche volte si è vista prima, ma che fa notare ogni minimo movimento tra i due.

Jessica Selassié e Barù hanno il fandom -i Jerù– più grande di tutte le altre coppie del Grande Fratello VIP 6. Neppure Lulù, sua sorella, con la tormentata storia d’amore col suo bel Manuel Bortuzzo è riuscita a portare l’amore e l’affetto di tutti i telespettatori del reality show che sperano sempre possa nascere qualcosa tra la Principessa Etiope ed il nipote di Costantino della Gherardesca.

Nonostante ogni tanto sembrerebbe esserci stato un passo in avanti, gli inguaribili romantici questa volta dovranno arrendersi di fronte all’evidenza: l’ultimo gesto fatto da Jessica Selassié è inequivocabile. La -non- coppia è scoppiata?

I social non mentono: Jessica unfollowa Barù

Com’è facilmente da trovare su Instagram, Barù segue ancora Jessica, ma quest’ultima ha smesso di seguirlo. Tutto è accaduto a seguito della sua intervista a Verissimo, in cui il nipote di Costantino della Gherardesca ha avuto modo di parlare anche della Principessa Etiope: “Sono tipo un guru del non sesso in questo momento della mia vita. Jessica non l’ho ancora vista, ho visto Davide due volte e nessun altro. Se ho voglia di vederla e mi interessa? Non l’ho ancora vista, certo che mi piacerebbe rivederla. Finirei per… No, non si tratta di un momento imbarazzante, nulla. La gente che volevo vedere l’ho vista e mi piacerebbe anche lei, certo. Ma adesso lasciamola a fare le sue cose. Ho da fare un viaggio, parto a New York a trovare mia sorella e poi volevo fare un’altra cosa che non posso dire. Quando la faccio te la dirò”.

Quali parole potrebbero aver infastidito Jessica? In merito al loro ultimo incontro, Barù ha confessato essere stato l’ultima volta che sono stati a Verissimo in cui lei dichiarò di provare dei sentimenti per l’ex gieffino. A tal proposito ha commentato: “Che carina, ma le voglio bene! Ha detto delle cose molto carine”.