“Mi è successo da bambina”, Simona Ventura lascia tutti di stucco: choc in diretta

Simona Ventura è stata al timone di Citofonare Rai 2 da sola, senza l’amata amica e collega Paola Perego e durante la diretta ha fatto una confessione molto particolare

La storia della conduttrice ex moglie di Stefano Bettarini è sempre stata molto tortuosa, ma mai aveva confessato prima quanto si è lasciata sfuggire durante la diretta di oggi di Citofonare Rai 2.

Un comandate perfetto, anche in solitudine, Simona Ventura ha fatto della conduzione il suo lavoro e l’ha sempre portato a termine egregiamente, anche questa volta nonostante l’assenza dell’amica e collega Paola Perego. Durante la trasmissione di oggi, domenica 10 aprile, ha avuto come ospite Valeria Fabrizi. Com’è noto, quest’ultima è da anni nel cast di Che dio ci aiuti, con anche Elena Sofia Ricci ed un gruppo di attori formidabile che, dal 2011, delizia il pubblico italiano.

Gli affezionati alla fiction Rai sanno perfettamente qual è il ruolo di Valeria Fabrizi all’interno della stessa: lei è Suor Costanza. Ed a proposito della sua posizione ecclesiastica, Simona Ventura ha svelato qualcosa in merito al suo passato.

Simona Ventura, la confessione inaspettata: “Volevo diventare suora”

Nel presentare Valeria Fabrizi, Simona Ventura ha utilizzato un simpatico siparietto: “Da un lato c’è chi fa vita monacale, chi voleva farsi suora e chi non esce più da tempo. L’altra è Valeria Fabrizi”. Ed ha poi aggiunto: “Io ho detto una verità” e raccontato l’aneddoto che riguarda la sua infanzia. La conduttrice bolognese, infatti, ha rivelato: “Volevo diventare suora, dico davvero. Da bambina mia nonna mi portava sempre in chiesa, lì leggevo le letture e ho avuto il brivido di essere come su un palco, perciò è nato in me il desiderio di farmi suora per avere sempre davanti a me tante persone che mi ascoltavano mentre leggevo”.

Con ilarità ha poi aggiunto: “Con gli anni, poi, ho cambiato un po’ idea”. Simona Ventura è stata sposata per ben 6 anni con l’ex calciatore Stefano Bettarini -salvo poi divorziare a seguito di una serie di tradimenti da parte dell’ex marito- con cui ha avuto due figli, Giacomo e Niccolò e ne ha poi adottato una terza nel 2014. Attualmente, invece, da un po’ di anni ormai, la conduttrice bolognese è legata sentimentalmente all’imprenditore Giovanni Terzi.