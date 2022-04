Al Bano-Loredana Lecciso, decisione definitiva: l’annuncio in diretta

Al Bano ha fatto delle dichiarazioni davvero inaspettate riguardo la sua relazione con Loredana Lecciso, con cui è ormai legato da una ventina d’anni: ecco perchè il noto cantante non vuole saperne del matrimonio.

Jasmine Carrisi ha voluto fare una bella sorpresa a suo papà Al Bano per la sua intervista a Verissimo. Ha visitato, accompagnata dalle telecamere, tutti i luoghi che sono stati importanti per l’infanzia del celebre cantante. Oggi ha ospitato quattro profughi ucraini, ed ha voluto respingere le chiacchere che ha letto sui social media.

Al Bano ha ribadito di non avere alcuna voglia di far lavorare i quattro ucraini che sta ospitando nei suoi campi di Cellino San Marco. Trova questa insinuazione molto offensiva. Dall’altra parte, proprio nei suoi vigneti, è stato vittima di un grave furto. Lui ha ammesso di sapere di chi si tratta, ma purtroppo non è riuscito a cogliere le persone sul fatto.

Al Bano ricorda il matrimonio con Romina Power

Al Bano ha trovato molto commovente poter vedere di nuovo uno spezzone di una precedente intervista di Romina Power a Verissimo. La cantante raccontava il suo rapporto molto speciale con la sua suocera, che l’ha aiutata molto a gestire la quotidianità. Quando pensò di poter morire, donò una sua collana a Romina, come fosse una figlia.

Al Bano ha anche raccontato di aver avuto una prima parte della sua vita molto felice. Quando Romina decise di andare in America, mettendo di fatto fine alla loro unione, per lui iniziò una seconda parte di vita che non gli è piaciuta, ma che ha dovuto sopportare. Per questo, ha deciso di impostare da quel momento la sua vita come sentiva più giusto.

Il cantante spiazza tutti in diretta: “Mi sono già sposato“

Silvia Toffanin ha cercato di punzecchiare Al Bano riguardo la possibilità di sposare Loredana Lecciso, con cui ha una relazione da circa venti anni. Il cantante ha inizialmente risposto che lui ha già fatto il suo matrimonio il 26 luglio 1970. Ovviamente, in questa data si è sposato con Romina, da cui ha poi divorziato.

Al Bano ha spiegato che per lui il matrimonio deve essere uno solo nella vita. Ha più volte nominato anche Dio nel corso della sua intervista, e questo fa pensare che probabilmente ci sia anche una motivazione religiosa dietro questa sua scelta. Ha inoltre aggiunto che per lui oggi esiste il “matrimonio mentale” con Loredana Lecciso, e che ne è soddisfatto.

Ecco il ringraziamento di Al Bano per i fan che lo hanno seguito durante l’intervista rilasciata a Verissimo, che si può vedere cliccando qui: