Uomini e Donne, spoilerate le nuove registrazioni: Gemma verso l’oblio?

Ecco tutti gli spoiler sulle registrazioni di Uomini e Donne della giornata dell’8 aprile. Gemma sembra essere uscita di scena per lasciare spazio a Pinuccia, su cui Tina non ha mancato di accanirsi. Riccardo si è liberato di Gloria, e i fan sognano.

Come programmato, venerdì 8 aprile sono state effettuate le registrazioni di Uomini e Donne. I fan della coppia formata da Riccardo e Ida potranno continuare a sognare: il cavaliere ha scaricato Gloria, anche se non sono ancora note le sue motivazioni. Subito dopo, ha voluto ballare insieme a Ida Platano.

Mentre Ida prosegue il suo percorso, la sua amica Gemma, invece, sembra che stia lentamente sprofondando nell’oblio. Si trova ormai da molti anni alla corte di Uomini e Donne, e non è mai riuscita a trovare l’anima gemella. In questo momento, non sta frequentando nessuno e non avrebbe neanche dei pretendenti.

Uomini e Donne, lo spoiler: Armando e Riccardo si battono per Ida o c’è altro dietro?

Mentre Gemma è passata in secondo piano, Pinuccia e soprattutto la sua amica Ida, stanno godendo di ampio spazio all’interno del programma. Questo lascia pensare che forse la dama torinese potrebbe non partecipare ad un’altra stagione di Uomini e Donne. Di sicuro, non è il personaggio su cui sta puntando la redazione in questo momento.

Non sarebbe mancata nel corso di questa registrazione la presenza di Armando Incarnato, che ha voluto polemizzare con Riccardo Guarnieri. Questo potrebbe significare che, effettivamente, il napoletano sia effettivamente invaghito di Ida. Come però ha indicato Tina Cipollari, potrebbe invece trattarsi del solito meccanismo di difesa della “combriccola”.

Trono Over e Classico: Biagio rifiuta tutte, Luca in confusione

Per quanto riguarda il Trono Over, Alessandro Vicinanza, che precedentemente si era frequentato con Ida Platano, ha scelto solo una delle tre aspiranti corteggiatrici che gli sono state presentate. Biagio, invece, ha messo la parola fine sia alla frequentazione intrapresa con Iolanda che quella inziata con Laura.

Nel Trono Classico, invece, si è vista la confusione di Luca nei confronti delle corteggiatrici. Sembrerebbe volerle tenere tutte, ma non preferirne nessuna. È infatti andato a riprendersi Lilli, ha ballato con Soraia ed ha fatto l’esterna con Aurora, che ha anche baciato. Nel frattempo, Veronica ha avuto due appuntamenti, entrambi infruttuosi.