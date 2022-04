Tempesta d’Amore anticipazioni, incidente per uno dei personaggi più amati: rischia la vita

Maja si addentrerà nel bosco per riflettere in solitaria dopo l’addio a Florian. La ragazza però dovrà fare i conti con un terribile imprevisto: a causa del terreno sdrucciolevole perderà l’equilibrio scivolando giù fino al torrente.

Nuovi colpi di scena lasceranno con il fiato sospeso gli appassionati dello sceneggiato tedesco, Tempesta d’Amore. Difatti, stando alle anticipazioni dei nuovi episodi in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4, al centro della scena troveremo Maja. La giovane von Thalheim, dopo aver chiuso definitivamente con Florian per dedicarsi alla sua nuova storia d’amore con Hannes, si addentrerà nel bosco.

Nel corso della sua passeggiata Maja scivolerà fino al torrente priva di sensi. Intanto Florian, grazie al sesto senso, percepirà che la sua ex potrebbe essere in pericolo e corre a cercarla. Il guardiacaccia sarà raggiunto anche da Hannes in un secondo momento. I due, insieme, riusciranno a salvare la ragazza. Infine Fröhlich, interpretato dall’attore tedesco Pablo Konrad, fingerà con Maja di essere stato lui a percepire la sua condizione di pericolo.

Tempesta d’Amore, la trama degli ultimi episodi

Per chi non avesse seguito le ultime puntate di Tempesta d’Amore, abbiamo assistito al gesto disperato di Christoph. Quest’ultimo pur di poter riallacciare i rapporti con Selina ha dimostrato di essere disposto a tutto: ha ceduto le quote del Furstenhof a Werner Saalfeld.

Infine ha poi chiesto a Selina di lasciare insieme a lui l’albergo così da poter costruire una vita lontano da tutti. Intanto c’è stata anche una svolta definitiva tra Benni e Robert. Il figlio di Cornelia ha deciso di interrompere la sua formazione in cucina per raggiungere una ragazza della quale si è invaghito: Benni ha intenzione di trasferirsi in Nuova Zelanda.