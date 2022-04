Telepass, che mazzata per gli italiani: cambierà tutto a breve

Gli italiani devono sapere che Telepass ha messo a punto una nuova politica che prevederà una gran mazzata per i possessori del servizio

Appurato un generale rincaro prezzi in Italia, adesso è arrivata l’ufficialità anche dall’azienda dei servizi per la mobilità di Roma. Gli utenti Telepass riceveranno una mazzata non indifferente.

In questi giorni, gli utenti Telepass si sono trovati un’email che avvisa loro di un rincaro prezzi a partire dal 1° luglio 2022. In particolare – con iva inclusa – i rincari riguardano:

canone di locazione trimestrale dell’apparato collegato al servizio Telepass Family, +0,57 euro: dagli attuali 3,78 euro a 5,49 euro;

canone di locazione trimestrale dell’apparato aggiuntivo collegato all’Opzione Twin / Telepass Twin comprendente il servizio Opzione Premium / Assistenza Stradale solo Italia, +0,28 euro: dagli attuali 1,80 euro a 2,64 euro. Resta invariato quanto ulteriormente dovuto come canone trimestrale di servizio per l’abbinata Opzione Premium / Assistenza stradale solo Italia;

canone di locazione trimestrale dell’apparato aggiuntivo collegato all’OpzioneTwin / Telepass Twin senza il servizio Opzione Premium / Assistenza Stradale solo Italia, +0,57 euro: da 3,78 euro a 5,49 euro.

Tutto quello che non è stato specificato tramite email, ovviamente, resterà invariato.

Telepass, le motivazioni al rincaro prezzi: è la prima volta dal 1997

In una nota ufficiale, Telepass ci ha tenuto a specificare che questo tipo di variazione è applicato per la prima volta dal 1997 per quanto riguarda il Telepass Family e ne motiva la scelta: “Telepass si è adeguata al progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo, sostenendo appositi costi e investimenti per la gestione e lo sviluppo degli anzidetti servizi di telepedaggio, al fine di continuare a garantire i previsti livelli di servizio e di mettere a disposizione dei propri clienti funzionalità allineate ai migliori standard di mercato. In particolare, la continua evoluzione del progresso tecnologico e degli standard di mercato – che interessa i servizi di telepedaggio e, in generale, gli strumenti di pagamento di beni e servizi – ha richiesto e richiede sempre maggiori costi e investimenti in tecnologie informatiche e digitali”.

Trattandosi chiaramente di un provvedimento unilaterale, gli utenti che decidessero di rescindere il contratto potranno farlo gratuitamente fino al 30 giugno 2022 seguendo queste modalità per la comunicazione: