Gerry Scotti, amara notizia per il conduttore: è arrivata in queste ore

Il conduttore di Striscia la Notizia, Gerry Scotti, dovrà fare i conti con un’amara notizia: il programma di Antonio Ricci sembra non appassionare più come una volta gli spettatori, e questo si riflette anche negli ascolti del TG satirico.

Dopo l’affiancamento con Francesca Manzini, Gerry Scotti ha sperimentato anche alcune conduzioni speciali dietro al bancone di Striscia la Notizia. A causa del Covid della Manzini, infatti, si è trovato a condurre il TG satirico con Lorella Cuccarini e Valeria Gracia. Subito dopo, è finalmente tornato a condurre il programma insieme a Michelle Hunziker.

Sia Gerry Scotti che Michelle Hunziker vantano numeri incredibili quando si parla di Striscia la notizia. La bionda soubrette festeggia infatti la diciottesima edizione consecutiva in cui è alla guida di Striscia la Notizia per almeno una puntata. Per ben sette anni si sono trovati a lavorare insieme: si tratta quindi di una coppia professionale ben collaudata.

Gerry Scotti, duro colpo: cosa faranno ora?

Da diverso tempo, ormai, Striscia la Notizia sembra non interessare più gli spettatori come una volta, dove la trasmissione satirica era la protagonista indiscussa del prime time e regina degli ascolti televisivi. L’8 aprile, invece, davidedimaggio.it riporta che, ancora una volta, il programma di Antonio Ricci risulta battuto da I soliti ignoti – Il ritorno.

Mentre Striscia la Notizia raccoglie il 15,7% di spettatori, I soliti ignoti primeggia superando la soglia del 20%. Rai 1 ha continuato a vincere la gara degli ascolti non solo contro Striscia la notizia, ma anche nella fascia pre-serale, dove L’Eredità – La sfida dei 7 è andata oltre il 20% di share televisivo, e L’Eredità ha addirittura doppiato Avanti il primo di Canale 5.

Striscia la Notizia, perchè gli ascolti non vanno benissimo?

Gli spettatori sembrano dunque premiare con gli ascolti i programmi che mostrano di sapersi innovare di più. In questo senso, Striscia la Notizia, propone ancore rubriche molto divertenti ma ormai molto datate. In seconda Mediaset si prende la rivincita registrando l’8,8% di share con il suo TG5 Notte, mentre Belve, su Rai 2, delude con il suo 3,1%.

Anche nella fascia mattutina il TG5 Mattina è seguitissimo e batte tutta la concorrenza con un ottimo 20,8% di ascolti. Anche il TG1, oltre Mattino Cinque e Unomattina realizzano ascolti lievemente inferiori. Questo dimostra ancora una volta come l’informazione e la cronaca siano l’arma vincente nelle prime ore della giornata.

Ecco un simpatico test con Pace, il cane di Striscia la Notizia: