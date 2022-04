Sanremo, spunta l’erede di Amadeus alla conduzione: nome impensabile! Sarebbe una soluzione davvero senza precedenti

Potrebbe essere un ex vincitore del Festival a prendere il posto del direttore artistico delle ultime tre edizioni. Recentemente ha fatto l’esordio da conduttore e ha convinto tutti.

Il Festival di Sanremo è per sua definizione in cerca di continue novità. Nonostante sia stato legato per anni alle stesse figure alla conduzione (vedi Pippo Baudo o Mike Bongiorno), la kermesse canora è sempre pronta a sperimentazioni. Amadeus ha saputo portare a termine in modo brillante le ultime tre edizioni, raccogliendo il favore del pubblico e della critica, specie in un periodo così complicato come quello pandemico. Ora in vista della prossima edizione si fa sempre il suo nome, quasi per andare sul sicuro, anche se alcune candidature alternative non mancano. Tra queste c’è anche quella di Francesco Gabbani, ex vincitore di Sanremo (trionfò nel 2016, come esordiente nella categoria “Nuove Proposte”, con il brano Amen e nel 2017 nella categoria “Big” con il brano Occidentali’s Karma). Il cantante si è cimentato ultimamente alla conduzione, facendo l’esordio su Rai Uno con ‘Ci vuole un fiore‘, innovativo varietà green. Lo scopo era quello, attraverso toni leggeri, di sensibilizzare gli italiani sui temi ambientali. Al fianco dell’artista toscano c’era la bravissima Francesca Fialdini, tra le più in voga sul piccolo schermo.

Gabbani è piaciuto al pubblico, con doti da showman che in pochi gli riconoscevano. Dalla capacità di attirare la sua attenzione sul palco, fino alle profonde riflessioni che hanno celato un suo lato nascosto e più profondo. Sui social in molti hanno voluto sottolineare la sua bravura e hanno deciso di lanciarlo come futuro conduttore del Festival di Sanremo. Gli utenti più “sfegatati” si sono prodigati in un paragone ardito con Mika e Alessandro Cattelan, ritenendo Gabbani all’altezza anche dell’Eurovision Song Contest.

La proposta per il Festival del futuro, magari proprio in coppia con Francesca Fialdini, sarebbe per il 2025, dandogli il giusto tempo per crescere, ma perchè no anche prima.

Su Twitter e Instagram si legge: “Ma quanto è bravo Francesco Gabbani! Personaggio poliedrico: canta, scrive, balla, presenta. Insomma, un artista completo che cerca di informarci dei problemi ecologici”. Tra l’altro in un’intervista di qualche tempo fa, il cantante aveva dichiarato di sentirsi pronto per un’esperienza del genere, aiutato anche dalla sua vocazione green.