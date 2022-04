Sangiovanni, che caos: adesso i fan chiedono la censura immediata

Dopo l’uscita della nuova canzone di Sangiovanni, Cadere Volare, i fan del giovane cantante si sono subito divisi: ecco perchè in tanti stanno chiedendo addirittura la censura del suo brano Che gente siamo e cosa dice il testo incriminato.

L’8 aprile è uscito il nuovo singolo musicale di Sangiovanni, Cadere Volare. Molto probabilmente, la canzone verrà presentata per la prima volta dal vivo ad Amici. Le anticipazioni riguardo alla prossima puntata del Serale, infatti, rivelano che sarà uno dei graditissimi ospiti, dal momento che lo scorso anno si era classificato secondo nel talent.

L’uscita di questa nuova canzone, di sicuro, rappresenta una sorta di nuovo capitolo artistico per Sangiovanni. Come molti musicisti hanno già fatto in precedenza, ha cancellato le vecchie pubblicazioni sui social, ed ha anche tagliato quei boccoli che avevano contribuito a creare la sua immagine di cantante quando ancora frequentava la scuola di Amici 20.

Sangiovanni, richiesta di censura per Cadere Volare

All’interno del nuovo album, omonimo del singolo Cadere Volare, viene utilizzata la parola “neg*o“. Questo è stato considerato inaccettabile dalla maggioranza dei suoi ammiratori. La posizione del cantante sarebbe quella che non sono le parole a dover essere condannate, ma piuttosto le intenzioni a dover essere valutate ogni volta.

A causa dell’utilizzo di questa parola, molti hanno chiesto addirittura la censura immediata del brano. Si è fatto immediatamente il paragone con il duo comico Pio e Amedeo, che finì sulla graticola mediatica per alcune battute riguardo gli omosessuali, gli ebrei ed i neri fatte soprattutto durante un monologo nell’ultima puntata di Felicissima sera.

È giusto invocare la censura per una canzone?

A proposito della moderna censura, il giornalista Pierluigi Battista ha scritto un interessante editoriale sull’Huffington Post. In particolare, la storica firma de Il Corriere della Sera scrive: “Non dobbiamo equiparare a reato tutto ciò che consideriamo orribile e grossolano. Per la semplice ragione che nessuno è legittimato a ergersi giudice“.

Questo è il testo completo della canzone contestata di Sangiovanni, Quello che siamo, per cui è stata chiesta la censura:

[Strofa 1]

Se ti metto il cuore rosso vuol dire che ti amo

Se ti metto il cuore bianco vuol dire siamo amici

Se ti metto il cuore nero allora che vuol dire?

Che non sono razzista o che ti odio dolcemente

Se ti mando a quel paese in pubblico sono uno stronzo

Se vado a cena con le amiche vuol dire che le scopo

Semmai andrò in prigione è perché ho detto negro in tele’

Mentre il politico razzista rappresenta il mio paese

Se ti metti lo smalto sei dichiarato nazionale

Se stai con un altro uomo ti minacciano di morte

O se picchi uno straniero sei comunque un italiano

E se tua moglie non ti vuole non può manco denunciarti

[Pre-Ritornello]

Non si può dire più un cazzo

Non si può fare più un cazzo

Va a finire che m’ammazzo

Almeno questo posso farlo

[Ritornello]

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

[Strofa 2]

Siamo le canzoni di merda, la gente che le commenta

La legge più perfetta, la grammatica proibita

La scuola non funziona, perciò cantiamo tutti

Ha comprato il suo diploma contraffatto, e firma sopra

La patente manco a dirlo, siamo in quattro in motorino

Ammassati nelle chiese, agli stadi tutti in fila

Al tribunale chi la vince questa stupida partita?

Se il ministro di ‘sta minchia ha timbrato un’ora prima

Ci rimanete male se qualcuno vi giudica

Scrivete merda sotto i miei post di Instagram

Mettete la bocca sui cazzi degli altri

E poi vi schifate se due maschi si amano

[Pre-Ritornello]

Non si può dire più un cazzo

Non si può fare più un cazzo

Va a finire che m’ammazzo

Almeno questo posso farlo

[Ritornello]

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

Questa, invece, la canzone Cadere Volare, uscita l’8 aprile: