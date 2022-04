Netflix, pessime notizie per gli abbonati: arriva una svolta inattesa. Il mondo dello streaming fa sempre più golo alle multinazionali

La nuova frontiera della televisione ma anche un settore in continua evoluzione. Perché se i canali tradizionali stanno vivendo un momento di stanca, le piattaforme streaming in compenso spopolano ma per i clienti Netflix c’è una brutta notizia.

Il colosso americano dell’intrattenimento basa la sua forza soprattutto sui numeri che portano a nuove produzioni tutti gli anni. Ma ora sul mercato sta per affacciarsi un nuovo competitor che minaccia di essere ben più aggressivo e vincente dell’attuale concorrenza.

In pratica è nata la la società Warner Bros. Discovery che mette insieme le forze di WarnerMedia (vera forza nei settori cinema e televisione) con Discovery, la multinazionale proprietaria di canali televisivi americani. In realtà fino ad oggi ognuna andava con le sue forze: la Warner Media con HBO Max (oltre 70 milioni di abbonati nel mondo) e Discovery si chiama Discovery Plus che conosciamo ahnche 9in Italia (altru 23 milioni).

Netflix, pessime notizie per gli abbonati: la concorrenza diventa ancora più forte

Cosa potrà proporre al pubblico la nuova società? Mettere insieme il meglio dei due gruppi, con programma di intrattenimento e fiction, sport e news. Solo per fare alcuni nomi, adesso sulla stessa piattaforma sarà possibile vedere Discovery Channel e Warner Bros. Entertainment, CNN, Eurosport, HBO, HBO Max, ma anche Travel Channel, Animal Planet, Cartoon Network e molto altro.