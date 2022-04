Meteo, nuova irruzione fredda nel weekend: improvvisi acquazzoni

Il meteo farà registrare nelle prossime ore una nuova irruzione fredda che caratterizzerà il weekend: cosa sta succedendo sulla penisola.

Nel corso del fine settimana una nuova irruzione fredda è pronta a fare il suo ingresso nel paese, portando con sé piogge e tanto vento. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e quali saranno le regioni italiane più colpite.

Stando alle ultime proiezioni degli esperti meteorologi per l’Italia è in arrivo un weekend ricco di improvvisi acquazzoni da Nord verso Sud. Infatti è in transito sul paese un fronte freddo sospinto da correnti artiche, che destabilizzerà la situazione tra Sabato 9 e Domenica 10 Aprile portando precipitazioni su molte regioni. Quindi l’assoluta protagonista dei prossimi giorni sarà senza ombra di dubbio la dinamicità del meteo. Questa caratteristica è tipica del periodo primaverile.

Vedremo il bacino del Mediterraneo conteso fra l’anticiclone in distensione da Ovest e una vasta circolazione depressionaria e molto fredda localizzata sul Nord Europa, guidato da un profondo ciclone presente in Scandinavia. Avremo quindi dei forti eventi temporaleschi, ma anche la caduta della grandine. Le regioni più a rischio saranno Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, ma anche l’Emilia Romagna. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli sulle proiezioni meteorologiche.

Meteo, tornano temporali ed acquazzoni: le previsioni per questo sabato

Un nuovo fronte, durante questo sabato, sta cercando di valicare le Alpi e spingersi verso il Mediterraneo centrale. Tutto questo sarà accompagnato da una prima fase da un flusso di correnti sudoccidentali che determineranno un peggioramento in giornata sulle regioni tirreniche centro-settentrionali. Successivamente poi avremo anche il ritorno delle nevi sulla parte settentrionale dell’Appennino. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione soleggiata al mattino, salvo dei primi addensamenti che copriranno le Alpi Confinali insieme alla neve. Nel corso della giornata avremo nubi in aumento, con piogge e temporali sul Nordest ed Emilia Romagna. Avremo quindi una situazione in miglioramento solamente nelle ore serali. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dai 17 ai 21 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nubi in aumento dal pomeriggio. Infatti qui cadranno piogge e temporali che colpiranno Marche, Toscana e Umbria. La neve invece calerà sull’Appennino a partire dai 900 metri. Le temperature risulteranno in calo, con massime che oscilleranno dai 16 ai 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo sole in prevalenza su tutto il settore. Degli annuvolamenti colpiranno solamente la Campania ma senza alcun fenomeno di rilievo. Le temperature risulteranno in aumento, con massime che andranno dai 19 ai 24 gradi.