“Me ne vado, ora basta”: L’Isola dei Famosi, si ritira subito? – VIDEO

C’è stato un duro sfogo di uno dei personaggi più discussi di questa Isola dei Famosi 2022: la naufraga si ritira o affronterà quello che è successo?

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2022 ha riservato un vero e proprio colpo di scena. Tutti ormai sembrano essersi coalizzati contro Nicolas Vaporidis, e Floriana Secondi e Jeremias Rodriguez non fanno mistero di essere molto prevenuti verso l’attore. Gran parte dei voti per la nomination, infatti, sono andati a lui ed a Ilona Staller.

Avere tutti contro potrebbe anche portare fortuna a Nicolas, come già successo in una precedente edizione a Raz Degan. Lasciano però pensare le motivazioni con cui la Staller e Vaporidis hanno raccolto tante nomination: i naufraghi pensano che siano irrispettosi, che non capiscano le regole della convivenza e che l’attore sia una persona poco chiara.

L’Isola dei Famosi, chi è che si ritira dal programma?

A decidere chi è andato in nomination nella sesta puntata de L’Isola dei Famosi, però, è stata la scelta dei due leader, Carmen Russo e Alessandro Iannoni. Clamorosamente, i due hanno deciso di mandare al voto Floriana Secondi e Clemente Russo. La motivazione della scelta, però, è controversa: verte infatti solo sul comportamento di uno di loro due.

C’è una frase detta da Clemente Russo che ha fatto decidere a Carmen ed Alessandro di procedere con la nomination: “Ha detto che le persone deboli non dovrebbero stare qui. Quindi, secondo quanto dice lui, noi che abbiamo una certa età non avremmo proprio dovuto partecipare a questo reality-show. Questo ci ha toccato personalmente“.

Le motivazioni di Carmen e Alessandro non convincono Floriana

La coppia Camen-Alessandro ha anche cercato di spegnere le polemiche sul nascere, specificando che la nomination era riferita ad una frase specifica e che non c’era assolutamente astio verso nessuno, soprattutto verso Floriana Secondi. La vincitrice del GF3, come prevedibile, è subito esplosa lamentando la sua insofferenza verso tutto.

Lo sfogo di Floriana è stato durissimo: “Basta! me ne voglio andare, non vedo l’ora di andarmene“. In molti si sono chiesti se questa volta si ritira davvero da L’Isola dei Famosi, ed il compagno di reality Clemente Russo non ha nascosto durante la diretta della trasmissione che la Secondi l’ha presa davvero molto male.

Ecco il video de L’Isola dei Famosi che mostra la reazione di Floriana secondi alla nomination. L’ex gieffina sembra spaventata dall’ipotesi di dover andare su Playa Sgamada, e minaccia di ritirarsi.