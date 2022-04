Domenica In, addio inaspettato: “Sto facendo un progetto solo mio”

Un addio inaspettato alla Rai ed a Domenica In a causa di un progetto più grande che gli permetterà di emergere

Con quale coraggio Pierpaolo Pretelli ha rifiutato la corte di Mara Venier, nessuno lo sa, ma il fidanzato di Giulia Salemi è molto deciso e sa cosa vuole fare della sua vita: sta mettendo a punto qualcosa di molto grande.

Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di mostrarsi come ragazzo molto ambizioso durante la sua permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello VIP, ma ancor più una volta uscito ed aver raccontato la sua vita oltre i reality show. Il suo sogno è stato sempre la musica, la radio, tant’è vero che poi è uscito con una canzone oltre ad essere conduttore radiofonico di R101.

Tuttavia, Pierpaolo ha avuto modo di sperimentare anche la conduzione al fianco di Mara Venier con Domenica In cui presto dirà addio. Durante la trasmissione radiofonica Facciamo finta che condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, l’ex gieffino ha ammesso: “Con alcuni amici autori sto scrivendo un piccolo spettacolo tutto mio, una sorta di one man show, dove canto, recito, ballo, insomma, un’ora di spettacolo. Lo stiamo preparando, è ancora un po’ presto, però spero di uscire intorno ai primi di giugno. Dovremmo essere sia a Roma e a Milano. Ho voglia di mettermi in gioco, di fare un po’ di gavetta che è fondamentale. Voglio provare a darmi una tara, a tararmi”.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pensano al futuro: l’annuncio che fa impazzire i fan

Una coppia dal primo momento molto affiatata, Pierpaolo Pretelli non ha potuto far altro che parlare anche della sua compagna Giulia Salemi, figlia di Fariba Tehrani, che ha conosciuto proprio durante l’esperienza da vippone, una volta aver esordito come velino a Striscia La Notizia: “Magari in futuro perché no fare qualcosa con Giulia, si può anche provare, perché credo c’è molta complicità nella coppia, perché noi ridiamo e scherziamo tanto e secondo me ci potrebbero essere dei contenuti divertenti da portare anche in radio, perché no?”.

È a proposito della radio che non ha nascosto il suo entusiasmo: “A me piace tantissimo lavorare in Radio, era uno dei miei sogni e il fatto che lo stia realizzando per me è gratificante”.