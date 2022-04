Benzina e Diesel, pessime notizie: gli italiani rischiano la nuova truffa

Nuova truffa ai danni dei poveri automobilisti. Occhi ben aperti e attenzione agli sms: c’è chi approfitta del periodo storico.

Dopo gli sms con le informazioni sul vaccino anti-Covid e il Green Pass, i buoni spesa etc, dal numero della Regione Lazio arrivano nuovi messaggi truffa: occhi ben aperti e fate attenzione agli sms che ricevete.

Dopo le informazioni propagate sul vaccino anti-Covid dal numero telefonico della Regione Lazio, in molti stanno ricevendo nuovi sms truffa. Questa volta però, visto anche il periodo storico, vengono assicurati buoni benzina. Nel messaggio viene fatto riferimento al buono spesa dopodiché il destinatario viene esortato a cliccare un link di rimando per riscuotere quanto promesso.

Dunque, occhi ben aperti e attenzione qualora vi dovesse arrivare un sms con scritto: “Gentile utente, e uscito il decreto per il buono benzina! Ottienilo ora..”, con il link di rimando. Dietro a questi messaggi si nasconde la solita truffa fatta anche via mail, conosciuta come phishing.

Sms truffa dal numero della Regione Lazio: attenzione ai tentativi di phishing

Come dicevamo questa non sarebbe la prima volta che dal numero della Regione Lazio arrivino sms truffa: i primi sono stati ricevuti nel mese di dicembre 2021. A proposito di truffe, solo alcuni giorni fa vi abbiamo messo in guardia circa i tentativi di phishing anche ai danni di coloro che si fidano ciecamente delle proprie banche.

In molti, infatti, avrebbero ricevuto una mail che rispecchia le comunicazioni che normalmente vengono inviate dalle Banche. Ecco un esempio:

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI