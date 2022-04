Barù e Jessica Selassié fanno coppia? Arriva la risposta definitiva. Due tra i concorrenti più seguiti del GF Vip 6 non convincono

Fortunata al gioco, perché anche se nessuno lo immaginava alla fine ha vito lei. E fortunata anche in amore, Jessica Selassié? A sentire lei, la storia con Barù che ha provato a far nascere al GF Vip 6 potrà avere un futuro, ma sarà così?

Quando è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la principessa aveva confermato che il loro non è soltanto un rapporto di amicizia anche se non aveva parlato di storia. Ma era sicurissima che i suoi sentimenti sarebbero stati ricambiati, perché il nipote di Costantino Della Gherardesca provava le stesse cose.

Ora però le parti si sono invertite e a Verissimo è arrivato Barù in compagnia di Davide Silvestri. I due, non solo perché uno è sommeiller e l’altro produce birra, hanno stretto un legame fortissimo dentro la casa e lo hanno confermato ancora una volta. Ma in fondo non erano lì per quello e quindi l’interrogatorio è partito subito.

Barù e Jessica Selassié fanno coppia? La risposta è abbastanza chiara

Una conferma ufficiale Barù l’ha data, perché al momento è ancora single e gli unici abbracci che ha dato da quando ha terminato la sua avventura nel reality sono stati agli alberi. Jessica invece da quando è terminato il programma non l’ha ancora vista anche se gli piacerebbe farlo, senza problemi.

E allora torna di moda il tormentone: ma tra loro potrà mai esserci qualcosa? Una volta per tutte è arrivata la risposta definitiva: “Io non sono innamorato e vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto profondo per un’amica. Dite che la volevo? Ma io voglio tante cose, però insomma… Basta, facciamola finita. Non ce la faccio più”.

E al pubblico he rumoreggiato, ha spiegato che quando è innamorato di una persona lo fa capire, non ha bisogno di fare tanti giri di parole anche perché non soffre di timidezza. In suo soccorso è arrivato Davide che ha promesso di incitare entrambi al suo matrimonio ormai prossimo e magari sarà la volta buona che si metteranno insieme. Ma al momento i fans della coppia forse dovrebbero pensare ad altro.