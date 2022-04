Amatissimo programma dice addio alla TV dopo 16 anni: sarà trasmesso in streaming!

Un programma amatissimo è pronto a dare il suo addio alla Tv. Infatti a breve verrà trasmesso in streaming su Disney+: i dettagli.

Uno dei programmi più amati della televisione mondiale è pronto a dire addio al piccolo schermo. Infatti a breve verrà trasmesso in streaming su Disney+. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e di che format si parla.

Continuano le rivoluzioni nel mondo della televisione. Stavolta però non riguarda una programma italiano, ma uno americano rivisitato anche nel nostro paese. Infatti stiamo parlando di Dancing With The Stars, ossia la versione americana di Ballando con le Stelle. Negli Stati Uniti la trasmissione è seguitissima ed è trasmessa dalla emittente ABC, e adesso ha optato per un cambiamento radicale.

Per le prossime stagioni, però, per la prima volta dopo sedici anni passerà nelle mani di Disney+. Infatti il format diventerà il primo programma in onda in diretta sulla piattaforma streaming. La mossa è a dir poco rivoluzionaria visto che va a scalfire quello che era l’ultimo baluardo della televisione tradizionale lineare, ossia l’intrattenimento live. Andiamo quindi a vedere il comunicato della ABC a riguardo.

Dancing with the Stars, il programma dice addio alla tv: sbarca su Disney+

A comunicare il passaggio di testimone di Daning with the Stars ci ha pensato la stessa ABC. Infatti in un comunicato rilasciato dall’emittente si legge: “Dopo oltre 30 stagioni del programma su ABC, tra cui due spin-off, Dancing with the Stars lascerà ABC questo autunno, in modo che la rete possa proporre alcune partite del ‘Monday Night Football’ e sviluppare e investire in una programmazione nuova“. In seguito è arrivata anche la conferma di Disney.

Infatti a parlare per il colosso dell’intrattenimento ci ha pensato anche Kareem Daniel, presidente di Disney Media. Sempre con una nota, Daniel ha rivelato: “Dancing with the Stars ha intrattenuto i fan per 16 anni su ABC e siamo entusiasti di portare questo amato spettacolo in esclusiva su Disney + come prima serie live della piattaforma” – ha poi continuato – “L’ampio appeal dello show, così come la travolgente popolarità delle sue serate di competizione a tema Disney, rendono Disney + la casa perfetta per Ballando con le stelle, pur continuando ad espandere la nostra portata demografica“. C’è quindi grandissima aspettativa per questo passaggio, con Disney+ che sperimenterà per la prima volta l’intrattenimento live.