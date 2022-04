Un Posto al Sole anticipazioni, Bianca vittima della web challenge: rischia grosso con l’ennesima sfida

Le vicende dei protagonisti della storica soap opera napoletana, Un Posto al Sole, continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso: le anticipazioni.

Non mancheranno nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda dall’11 al 15 aprile 2022, al centro della scena troveremo Franco Boschi e Angela Poggi con i problemi legati alla piccola Bianca. Occhi puntati anche su Nunzio e Roberto Ferri.

Alla terrazza i problemi non sono finiti per Franco e Angela. Difatti, la piccola Bianca è ancora coinvolta nella challenge che sta mettendo in serio pericolo la sua incolumità e non solo. La figlia di Boschi dovrà portare a termine un’altra difficile sfida che le è stata assegnata dal suo interlocutore misterioso.

Oltre a Bianca, anche Nunzio non darà la possibilità di fare sogni tranquilli al povero Franco. Il figlio di Katia Cammarota ancora una volta, per proteggere Chiara, si metterà contro Roberto Ferri. Dopo aver scoperto che la ragazza fa ancora uso di stupefacenti, Nunzio prenderà di petto la situazione con l’imprenditore che, assieme a Lara, sta cercando di distruggere l’ereditiera di Giancarlo Petrone.

Un Posto al Sole, Marina e Fabrizio davanti ad un bivio: le anticipazioni

Un Posto al Sole apre le porte ad un nuovo personaggio: a Napoli arriverà il fratello di Riccardo Crovi. Con la sua presenza il ragazzo non farà altro che far riemergere nel cuore del dottore delle ferite profonde relative al suo passato. Riccardo, infatti, per questo motivo arriverà allo scontro con Virginia.

Intanto anche per Marina e Fabrizio questo continua a non essere un buon periodo. Stando alle ultime anticipazioni di Un Posto al Sole, negli episodi in onda dall’11 al 15 aprile 2022, assisteremo al rientro di Rosato da Milano. Quest’ultimo avrà per sua moglie una notizia choc: l’imprenditrice napoletana si troveranno dinanzi ad una scelta importante da prendere. Come andranno a finire le cose tra i due coniugi? lo scopriremo molto presto.