Royal Family scossa dal terribile lutto: è un giorno triste a Buckingham Palace

Nuovo terribile lutto per la Royal Family. Uno dei personaggi più criticati ha perso un caro amico: scopriamo di chi si tratta.

Un lutto ha colpito la Royal Family. Nello specifico stiamo parlando della contestatissima duchessa di Sussex, Meghan Markle. Infatti la moglie del principe Harry ha perso un amico nelle ultime ore: “E’ morto tragicamente”.

Un nuovo terribile lutto ha colpito la famiglia reale inglese, con Meghan Markle che sta piangendo la scomparsa dell’amico, Oli Juste, un addestratore di cani e comportamentista animale che per primo l’ha presentata all’ente di beneficenza Mayhew di cui è diventata patrona nel 2019. La duchessa di Sussex quindi ha voluto pubblicare una lettera aperta molto toccante dove ha parlato della perdita del suo carissimo amico, inoltre dopo tre anni ha lasciato anche l’associazione benefica.

Così dopo il lutto Meghan ha voluto dare un taglio definitivo a tutto ciò che la legava ancora alla sua precedente esistenza alla Corte inglese. Quindi l’ultimo addio è arrivato lasciando l’ente benefico a favore degli animali, lei che da sempre lotta per i diritti dei quattro zampe. Infatti secondo Markle, con la morte di Juste era inutile continuare la collaborazione. Andiamo quindi a scoprire chi era Oli Juste, uno dei pochi amici veri di Meghan nella corte inglese.

Royal Family, Meghan piange la scomparsa di Oli Juste: chi era l’uomo

Meghan Markle dopo la notizia della scomparsa di Oli Juste ha voluto pubblicare una commovente lettera. Al suo interno si legge come l’uomo era del 1977 ed aveva solamente 45 anni. Infatti nel testo si legge l’importante lavoro di Oli nel Mayhew: “Il supporto emotivo di un animale salvato non ha eguali, non sei tu che li salvi, sono loro che salvano te“. D’altra parte anche l’associazione ha voluto ringraziare Meghan per il lavoro svolto in questi tre anni.

Infatti all’interno del comunicato dell’associazione si legge: “Sono stati tre anni impegnati e produttivi in cui abbiamo ottenuto così tanto grazie al tuo gentile sostegno. Meghan farai sempre parte della famiglia Mayhew“. Infatti il patronato dell’associazione era uno dei pochi incarichi che la Markle aveva deciso di mantenere nonostante l’uscita dalla Royal Family. Ora quindi Meghan non avrebbe più legami con la famiglia inglese. Anche se, nelle ultime ore, il Daily Mail ha precisato che Meghan è ancora patrona di Smart Works, ma allo stesso tempo ha dovuto rinunciare al National Theatre e alla Association of Commonwealth Universities.