Royal Family, il passo falso di Meghan Markle: la reazione di Harry

Lontani dalla Royal Family, i piani di Harry e Meghan Markle perdono di efficacia: a far compromettere le cose è stata la Duchessa.

Nuovo passo falso verso la Regina Elisabetta. Intanto quelli che dovevano essere i piani di Harry e Meghan sono saltati: la sovrana è amata e rispettata da tutti, nessuno si schiererebbe dalla parte dei Duchi di Sussex.

Troppi passi falsi avrebbero portato Meghan Markle a farsi terra bruciata negli Usa. I Duchi di Sussex credevano di voltare pagina allontanandosi dalla Corona ma molte delle dichiarazioni rilasciate contro la Royal Family non hanno fatto altro che peggiorare la loro posizione sociale. Elisabetta II è voluta bene e stimata, per questo motivo difficilmente qualcuno si schiererebbe dalla parte di Meghan.

Anzi, come ha rivelato la giornalista esperta della Corona, Celia Walden, su un notiziario televisivo britannico, la moglie di William è ritenuta negli Stati Uniti una “figura di divertimento”. Insomma, quello che sarebbe dovuto essere un nuovo inizio per il figlio di Carlo e sua moglie, non sembrerebbe particolarmente roseo.

Harry e Meghan assenti alla cerimonia in memoria di Filippo: un altro passo falso

Harry e Meghan finiscono ancora nella bufera. Dopo aver preso le distanza da Buckingham Palace sembrerebbe proprio che il figlio di Carlo e Diana avvertirebbe la lontananza della famiglia. Ma nonostante ciò i Duchi di Sussex non hanno preso parte nemmeno alla cerimonia in memoria di Filippo scomparso il 9 aprile del 2021.

A proposito della Markle, l’attrice statunitense nelle ultime ore ha perso un carissimo amico, morto tragicamente. Parliamo di Oli Juste, un addestratore di cani e comportamentista animale che per primo ha presentato la moglie di Harry all’ente di beneficenza Mayhew di cui è diventata patrona nel 2019.

Sconvolta per il terribile lutto, la Duchessa ha deciso di pubblicare una lettera aperta dedicata proprio al suo carissimo amico. Meghan infine, dopo l’accaduto, ha deciso di lasciare l’ente benefico a favore dei diritti dei quattro zampe sottolineando l’inutilità della sua collaborazione dopo la morte di Juste. L’addestratore di cani era uno dei pochi amici che la moglie di Harry era riuscita a farsi nella corte inglese.