Monete e sim rare, fate attenzione: ce n’è una che vale quasi 10 mila euro. Alcuni pezzi rari possono valere davvero una fortuna

I collezionisti sono alla continua ricerca di monete e sim non comuni e sono disposti a pagare anche cifre inimmaginabili. Basta controllare alcuni semplici particolari per capire se si è in possesso di un pezzo raro.

Dalla notte dei tempi una delle collezioni più ricercate al mondo è quella di monete. Il conio e i francobolli hanno sempre attratto gli amanti del genere, assumendo anche valori davvero inimmaginabili. In un periodo in cui non esisteva l’Euro, già solo il Vecchio Continente poteva offrire tantissime varianti. Dagli scellini ai marchi, dai franchi (di diversi paesi) alle pesetas, passando ovviamente per dracme e lire. Ora questa varietà si è un po’ persa ma proprio per questo chi ha saputo conservare i propri “gioielli” può ritrovarsi un vero e proprio tesoro in casa. Qualche anno fa, dopo l’arrivo dei telefonini, anche le Sim card sono diventate oggetti da collezione. In molti ricorderanno anche le famose schede telefoniche, anch’esse da collezione alla fine degli anni ’90.

Ovviamente in molti casi, anche non essendo dei veri e propri amanti del genere, si possono conservare a casa alcuni pezzi rari dal valore stratosferico. Basti pensare che stiamo parlando anche di cifre a 4 zeri.

Monete e sim rare, come fare per riconoscere le più preziose

Come è facile pensare, di monete e Sim card ce ne sono tantissime, ma come fare per riconoscere quelle con un grande valore? Delle seconde alcune rientrano nelle serie “Top Number” o “Gold Number”, le quali permettono al possessore di ottenere una somma da capogiro grazie all’atipica combinazione di numeri. Di seguito riportiamo l’elenco delle “più preziose”:

339 YYXXXXXX, donato a TIM, è stato ceduto a 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, donato anche da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato a Vodafone, è stato premiato per la cifra di 1.920 euro;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto ad un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Gli euro dal valore maggiore

Per quanto concerne le monete, ci sono degli euro a tiratura super limitata. Sono pezzi che appartengono ad alcuni paesi specifici e ad anni particolari. Vediamo insieme quali sono.