Isola dei Famosi, dalle spiagge dell’Honduras al Trono di Uomini e Donne: notizia choc

Dopo la breve esperienza fatta all’Isola dei Famosi 2022, ex naufrago potrebbe approdare a Uomini e Donne Vip: per lui è già pronto il Trono?

In seguito al grandissimo successo riscosso nel corso degli anni da Uomini e Donne, Maria De Filippi sviluppa un nuovo formato: quello Vip. A tal riguardo, in questi giorni, si è parlato moltissimo della presenza di un ex naufrago nell’attesissima prima edizione del dating show di Mediaset. Scopriamo di chi si tratta.

Raggiunto da SuperGuidaTv l’ex naufrago Antonio Zequila ha risposto alle voci che, in questi giorni, lo vedrebbero prendere posto sul Trono di Uomini e Donne Vip. Difatti, dopo l’eliminazione dal reality condotto da Ilary Blasi, per l’attore questa sarebbe una grandissima opportunità per rimettersi in gioco.

“Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. È una persona di grande umanità con un fiuto per i format – ha chiosato Zequila -. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei”. L’attore ha poi sottolineato di essere single, dunque, la sua partecipazione a Uomini e Donne potrebbe consentirgli di trovare l’anima gemella.

Antonio Zequila, dopo l’Isola dei Famosi e Uomini e Donne Vip, rivela un nuovo dettaglio sul GF Vip: fan sconvolti

Parlando della sua partecipazione ai reality, Antonio Zequila ai microfoni di SuperGuidaTv ha rivelato un incredibile retroscena sul GF Vip 6. Queste le parole del 58enne: “Sono stato chiamato da Alfonso Signorini a novembre. Sarei dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre. Avevano bisogno di un una persona come me che poteva creare delle dinamiche perché in quel momento il reality era un po’ statico”.

Ma come mai il suo ingresso non è mai avvenuto? Zequila ha spiegato che la produzione ha preferito che nella Casa più spiata d’Italia entrassero Valeria Marini e Giacomo Urtis. “Mi è dispiaciuto per aver perso questa occasione. Alfonso Signorini è un mio caro amico”, ha aggiunto l’ex naufrago. Infine Zequila non ha perso occasione per avanzare la sua candidatura per la prossima edizione del GF Vip: “Magari entrerò nella prossima edizione che inizierà a settembre”.