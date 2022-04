“Stanca e avvilita: sono entrambi immaturi”, l’ex volto di Uomini e Donne è un fiume in piena: duro attacco

Un rifiuto è sempre difficile da accettare e l’ex volto di Uomini e Donne l’ha fatto notare particolarmente: le sue parole

Dopo quanto è successo in studio, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri non ha aspettato molto prima di parlare della scelta del tronista che avrebbe voluto portare fuori dal dating show: Federica non le ha mandate a dire.

Soltanto una settimana fa è andata in onda la scelta di Matteo Ranieri che, alla fine, è uscito da Uomini e Donne in compagnia di Valeria. La reazione di Federica Aversano non è piaciuta in studio -soprattutto a Tina Cipollari- ma ancor meno a casa da cui è stata giudicata molto, in particolare sui social.

Nel nuovo numero del Magazine del dating show, l’ex corteggiatrice non ha risparmiato parole amare verso quanto accaduto: “Si capivano molto perché secondo me –è una mia opinione, non un giudizio– sono entrambi immaturi”. Non è tutto, perché la stoccata più grande è nei confronti di Valeria Cardone: “Sinceramente la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte e lettere che mi sembrano copiate. Penso se la sia studiata e lui ci sia cascato. Ci sta, Matteo mi sembra piccino, forse deve crescere e capire meglio le persone che gli stanno intorno e chi gli vuole bene davvero”.

Uomini e Donne, Federica parla anche di Alessandro Vicinanza

Una volta incassata la delusione per Matteo, alla corte di Federica si è avvicinato Alessandro Vicinanza, cavaliere del Trono Over che ha frequentato per un periodo Ida Platano. A proposito del bel salernitano, l’ex corteggiatrice è stata molto sincera: “Alessandro… abbiamo scambiato qualche parola, è un bell’uomo, alla mano, però non riesco a rimettermi in un’altra situazione, le cose che ho provato per Matteo erano vere. Al momento non è cambiato niente in me dalla scorsa settimana. Non sono pronta e mi sento ancora più diffidente”.

“Per ora” ha continuato Federica, “non voglio più vedere un ragazzo da qui a ottant’anni”. L’ex corteggiatrice è amareggiata per quanto accaduto, è arrivata alla fine del programma “stanca, non entusiasta, avvilita, svuotata”, ma adesso ha recuperato un po’ di serenità.