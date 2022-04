Gas russo, Giarrusso a iNews24: “Draghi ha chiesto i poteri di emergenza ma non ha fatto gli interessi dei cittadini”

Sulla guerra in Ucraina, secondo il senatore ex 5 Stelle, “in generale l’Italia doveva mantenere una posizione neutra che ci avrebbe permesso di ottenere condizioni favorevoli”.

“Non averci tenuto fuori da questa crisi come hanno fatto altri Paesi molto più seri come Israele o Turchia, e fare in modo che queste sanzioni nei fatti non vengano comminate agli Usa ma agli italiani, è una responsabilità di Draghi e della sua maggioranza”. Così, il senatore ex 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, ora nel Gruppo Misto (Italexit per l’Italia – Partivo Valore Umano), ai microfoni di iNews24.

Nel Def è prevista una diminuzione della crescita del Pil rispetto a prima della guerra e un aumento dell’inflazione.

“C’è anche la speculazione. Il governo Draghi non è stato capace di affrontare la speculazione che si è gettata sui carburanti senza motivo alcuno, perché la crisi riguarda il gas e i cereali, non il petrolio che di certo non manca. Ha chiesto i poteri di emergenza e non ha fatto nulla che potesse avere a che fare con gli interesse dei cittadini”;

Cosa non ha fatto secondo lei?

“Avrebbe dovuto mettere un tetto dei prezzi e tassare i ricavi che stanno ottenendo gli speculatori delle compagnie petrolifere”;

E in generale cosa avrebbe dovuto fare il governo Draghi per affrontare la guerra tra Russia e Ucraina?

“In generale l’Italia doveva mantenere una posizione neutra che ci avrebbe permesso di ottenere condizioni favorevoli”;

Quali condizioni?

“La Turchia è membra della Nato e ha buoni rapporti con gli Usa. Non ha applicato sanzioni alla Russia, ha rapporti commerciali con Mosca, sta crescendo economicamente e non subisce i danni della guerra. C’è una differenza tra essere alleati ed essere servi. Noi purtroppo con Draghi siamo servi”;

Si riferisce anche alla crisi del gas?

“L’Ungheria sta acquistando gas dalla Russia a 2 dollari, noi a 20. Anche la Turchia ha condizioni vantaggiose. Draghi, ma anche l’Europa, hanno fallito, prendendo una strada senza uscita che porterà a un disastro. Non averci tenuto fuori da questa crisi come hanno fatto altri Paesi molto più seri come Israele o Turchia, e fare in modo che queste sanzioni nei fatti non vengano comminate agli Usa ma agli italiani, è una responsabilità di Draghi e della sua maggioranza. Ora c’è la responsabilità, come è stato fatto per il Covid, di ribaltare la responsabilità sugli incolpevoli cittadini”.