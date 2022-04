Can Yaman, colpo di scena in casa Mediaset: che mazzata per i fan dell’attore

Brutta notizia in arrivo per tutti i fan di Can Yaman, con Mediaset che ha preso una decisione inaspettata: cosa sta succedendo.

Mediaset ha preso una drastica decisione su ‘Viola come il mare’, la serie televisiva con protagonista Can Yaman e Francesca Chillemi. Andiamo a vedere qual è la batosta per tutti i fan dell’amatissimo attore turco.

Doccia fredda in arrivo per tutti i fan di Can Yaman e della nuovissima serie ‘Viola come il mare‘. Infatti la data per la messa in onda del primo episodio è stata spostata e non è stata ancora decisa da Mediaset. Le fan di Can Yaman, ma anche quelli di Francesca Chillemi che in Italia è amatissima, hanno già fatto sentire tutto il proprio dissenso sul web. Fino a qualche settimana fa, infatti, la messa in onda della serie era prevista per la primavera, come comunicato più volte dalla stessa emittente.

Qualcosa però sembra essere andato storto. Infatti il problema risiede specialmente nelle riprese che hanno visto slittare i lavori di un bel po’. Le riprese sono terminate da qualche giorno, ma c’è ancora tutta la fase del montaggio e della post-produzione. Quindi sembrerebbe impossibile che per il mese di aprile la serie possa andare in onda per il mese di aprile. Inoltre c’è anche la possibilità che la serie slitti ulteriormente e non vedrà la luce entro maggio, quando la gente inizia ad uscire ed a non guardare la televisione. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo in Mediaset.

Can Yaman, slitta la messa in onda di Viola come il Mare: cosa sta succedendo

Quindi i lavori di Viola come il mare sembrerebbero essere terminati, con Can Yaman che è pronto quindi a concedersi per nuovi lavori. L’attore è richiestissimo in Italia, in Turchia ma anche in numerosi altri Paesi del mondo. Dopo la serie italiana, inoltre, il turco ci ha tenuto a fare una particolare dedica ad un membro della troupe. Adesso per lui ben presto si apriranno i lavori della serie tv Sandokan, prodotta sempre dalla Lux Vide, di stampo internazionale.

Infatti dopo essersi cimentato in un ruolo completamente in lingua italiana, l’attore adesso è pronto ad interpretare un personaggio in lingua inglese. La serie, destinata a Rai1, è la più costosa e faticosa della Lux Vide, e i lavori sono slittati già più volte. Can Yaman successivamente dovrebbe cimentarsi anche nel ruolo da protagonista della serie ‘El Turco‘, che andrà in onda su Disney+. È quindi un periodo ricco di impegni per l’attore turco che sta riscuotendo una grande fama internazionale.