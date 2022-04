Assegno unico, italiani avvisati: c’è una scadenza che spaventa i cittadini

Spunta una nuova scadenza riguardante l’assegno unico per tutti gli italiani. Andiamo a scoprire qual è la data fissata dall’Inps.

Sono in molti a chiedersi quando arrivano i pagamenti dell’assegno unico di Aprile 2022. A fornire ulteriori informazioni sull’erogazione ci ha pensato l’Inps con un comunicato. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli a riguardo.

L’Inps ha annunciato il pagamento riguardante l’assegno unico figli 2022 inerente al mese di aprile. Infatti con un comunicato l’istituto ha chiarito quante sono le domande pervenute nei primi tre mesi dell’anno per ottenere l’assegno unico e universale, informando che alcuni pagamenti sono stati già effettuati. Quindi per ora il pagamento dell’assegno unico riguarda tutti i richiedenti del mese di marzo. Nel mese corrente dovrebbero ricevere l’assegno unico anche i beneficiari del reddito di cittadinanza che ne hanno diritto. In questo caso l’accreditò avverrà sulla carta del RdC.

Come ricordiamo, l’assegno unico ed universale è entrato a regime dal 1° marzo, laddove nei primi due mesi dell’anno era ancora operativa la misura temporanea della seconda metà del 2021. Inoltre bisogna fare molta attenzione specialmente ai richiedenti di aprile, visto che ci sono delle scadenze da rispettare. Ricordiamo anche che la misura è pensata per tutti coloro che hanno figli minori a carico. Il sostegno è previsto dal settimo mese di gravidanza della madre e fino ai 21 anni del figlio a determinate condizioni. Andiamo quindi a vedere il comunicato dell’Inps.

Assegno Unico, quando avverranno i pagamenti di aprile: il comunicato dell’Inps

Nell’ultimo comunicato annunciato dall’Inps viene alla luce che sono stati completati tutti i pagamenti inerenti ai mesi di gennaio e febbraio, per 4.774.022 figli. Inoltre per quanto riguarda il mese di aprile l’Inps comunica che i pagamenti riguarderanno ulteriori 1.097.079 domande pervenute a marzo, per 1.789.250 figli. Infatti come si legge nella nota: “Da inizio anno a oggi, sono 6.774.199 i figli per cui è stato richiesto l’Assegno Unico e Universale attraverso 4.177.338 domande pervenute all’Istituto“. I pagamenti quindi dovrebbero avvenire nella seconda metà del mese di aprile, tra il 15 e il 21. Inoltre tutti coloro in possesso del Rdc potranno ricevere l’assegno già da metà mese.

Inoltre tutti i beneficiari, l’assegno unico e universale i nuclei familiari devono tenere a mente alcune scadenze. La prima da ricordare è quella inerente al pagamento di aprile per le domande del mese di marzo 2022. Per non perdere la mensilità, invece, la scadenza da tenere in mente è il 30 giugno. Nella nota l’Istituto ricorda: “Fino al 30 giugno sarà possibile inoltrare la domanda con il riconoscimento di tutti gli arretrati, calcolati a partire dal mese di marzo 2022” – conclude – “Dopo il 30 giugno l’assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione e il pagamento è effettuato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda“.