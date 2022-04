Anticipazioni Amici 21, spoiler pazzesco: i nomi dei due eliminati

Ci sono degli spoiler pazzeschi riguardo il Serale di Amici del 9 aprile, che è stato registrato il 7 aprile: si conoscerebbero già i nomi dei due eliminati.

Le anticipazioni riguardo la puntata del Serale di Amici del 9 aprile sono davvero incredibili: rivelerebbero infatti i nomi dei due eliminati. Il 7 aprile sono state effettuate, come di consueto, le registrazioni della trasmissione. Sabrina Ferilli non si è vista entrare o uscire dagli studi, perchè farà il suo ritorno in giuria Stash.

Serena vincerà ancora una volta il premio TIM, e Nino Frassica porterà avanti il suo Amici Senior. Fra gli ospiti della puntata ci sarà un nome che sarà sicuramente molto gradito agli spettatori di Amici: verrà in studio Sangiovanni. Il cantante, molto probabilmente, proporrà il suo nuovo singolo Cadere volare, in uscita l’8 aprile.

Serale Amici, ecco i nomi degli eliminati del 9 aprile

Secondo le anticipazioni della puntata del 9 aprile del Serale di Amici, tutte e tre le squadre si sfideranno fra loro. Ne uscirà sempre vincente il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Amici News ha rivelato che, come prestabilito, la puntata si è aperta proprio con Zerbi e la Celentano che hanno chiamato in sfida i CuccaTodo.

In questo primo scontro, LDA ha vinto contro Nunzio, e Luigi ha battuto Alex. La sfida fra Carola e Michele contro Sissi, invece, è stata annullata, ma non se ne conoscono le motivazioni. Avendo vinto, Zerbi e Celentano hanno mandato al ballottaggio per la sfida tutti i cantanti del gruppo CuccaTodo, ovvero Sissi, Alex e Aisha.

Il risultato della prima sfida: ecco chi lascia i CuccaTodo

Secondo quanto rivelano le anticipazioni del Serale di Amici del 9 aprile, il primo dei due nomi degli eliminati sarà proprio quello di Aisha. Anche in un confronto durante il day-time, numerosi alunni della scuola avevano indicato il suo nome come quello fra i più deboli del team CuccaTodo. Anche la seconda sfida ha visto lo scontro delle stesse squadre.

LDA è stato sconfitto da Alex, ma si è preso la sua rivincita battendo subito dopo Serena e Nunzio. Michele ha avuto la meglio contro Sissi, decretando per la seconda volta consecutiva la vittoria del gruppo Zerbi-Celentano. Questa volta è stato mandato al ballottaggio Nunzio. L’ultima sfida ha visto il team vincente contro Peparini e Pettinelli.

Serale del 9 aprile: le indiscrezioni riguardo il nome del secondo eliminato

Il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vincerà anche la terza sfida contro il gruppo Peparini e Pettinelli. Albe e Crytical vinceranno contro Luigi, Michele batterà Dario e Luigi si prenderà la sua rivincita sconfiggendo Crytical. Dal momento la squadra dei perdenti è composta solo da tre alunni, in questo caso non sono state fatte nomination.

Come da attese, i giudici interverranno per salvare Albe e Dario, ed a questo punto andranno al ballottaggio Nunzio e Crytical. Le indiscrezioni indicano anche il secondo dei nomi degli eliminati del prossimo Serale di Amici. A dover lasciare la trasmissione insieme ad Aisha dovrebbe essere proprio Crytical.

Ecco il crollo nervoso di Aisha prima delle registrazioni del Serale di Amici 21 del 9 aprile: