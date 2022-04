WhatsApp, truffa attraverso i messaggi vocali: così rubano i vostri soldi

Spunta su WhatsApp una nuova truffa in grado di rubare tutti i vostri soldi. Stavolta gli hacker sfruttano un messaggio vocale: come difendersi.

Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp con l’obiettivo di rubare tutti i vostri soldi. Stavolta gli hacker stanno utilizzando un pericoloso messaggio vocale: cosa fare nel caso in cui vi arrivi e come difendersi.

Un nuovo allarme sta dilagando tra gli utenti di WhatsApp. Infatti gli esperti di sicurezza informatica di Armorblox ha individuato una nuova campagna di hacking che prende di mira specialmente gli utenti dell’applicazione di messaggistica. Stando al team di Armorblox, infatti, questi hacker sfruttano la piattaforma per inviare finti file audio alle ignare vittime. Inoltre, come sempre, i messaggi hanno un design molto realistico proprio perché hanno come obiettivo quello di ingannare gli utenti.

Così le vittime inconsapevoli si troveranno davanti ad un audio fittizio e cliccando su ‘Play’ scaricheranno un malware impostato proprio dai cyber-criminali. Come riporta il team di esperti in cyber-security: “Il codice malevolo, infatti, prima genera un’enorme quantità di messaggi spam, poi passa a colpire pesantemente: in particolare memorizza tutte le password salvate, comprese quelle dei servizi finanziari, e poi le invia ai criminali che a quel punto agiscono immediatamente, magari per razziare i conti“. Ovviamente gli utenti se vorranno evitare la truffa, dovranno individuare l’audio fittizio ed evitare di cliccare ‘play’.

WhatsApp, adesso è possibile ascoltare audio mentre si chatta con altre persone: il trucco

Le novità su WhatsApp non finiscono mai. L’ultimo aggiornamento quindi riguarda un update dal punto di vista grafico dei messaggi vocali in chat, il quale è arrivato prima per l’applicazione Android. Dopo essere arrivato sul sistema operativo per smartphone, la grande novità è arrivata anche sulla versione Desktop dell’applicazione. Una novità che era attesissima soprattutto da chi utilizza spesso l’applicazione sul pc a causa di studio o lavoro.

Infatti sulla versione Web dell’applicazione sono pronte a sbarcare le forme d’onda per tutti i messaggi vocali. La novità quindi dovrebbe già essere attiva per tutti gli utenti che sono soliti usare WhatsApp Desktop. Secondo quanto riportato dal portale specializzato WABetaInfo la versione è compatibile con la 2.2209.3 di WhatsApp Desktop beta, ma in molti l’hanno già ricevuta nella sua versione stabile. Questa è solamente l’ultimo dei numerosi aggiornamenti di WhatsApp. Andiamo quindi a scoprire l’ultima modifica del servizio di messaggistica.