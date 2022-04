Russia-Ucraina: oggi riunione a Bruxelles tra i ministri degli Esteri della Nato: “Discuteremo l’invio di armi pesanti”. Usa: “L’Ucraina può difendersi”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la notte ha definito le nuove sanzioni "spettacolari", ma ha aggiunto che non bastano.

Quarantatreesimo giorno di guerra in Ucraina. Non si parla più di trattative e i combattimenti nell’Est del Paese diventano sempre più intensi. I civili continuano a scappare. La Nato non esclude che il conflitto possa durare anni. I Paesi continuano ad armare l’Ucraina, che sembra difendersi bene.

Oggi a Bruxelles si terrà un summit tra i ministri degli Esteri dei Paesi della Nato, durante il quale si discuterà di ulteriori possibili invii di armi, comprese quelle pesanti, a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la notte ha definito le nuove sanzioni “spettacolari”, ma ha aggiunto che non bastano: “Saranno interpretate da Putin come un via libera a continuare”. Gli Usa hanno sanzionato le figlie di Putin e la figlia di Lavrov.

Russia: “distrutti 4 depositi di carburante” in città chiave

La Russia ha rivendicato un attacco missilistico contro quattro depositi di carburante in altrettante città chiave: Mykolayiv, Kharkiv, Zaporizhzhia e Chuchv. I depositi servivano a rifornire le truppe di Kiev nella battaglia per il Donbass, destinata a farsi più cruenta nei giorni a venire.

“Biden non vuole affondare il colpo contro Putin”, per adesso

“Biden non ha intenzione di affondare il colpo contro Putin, non sta perseguendo la sua sconfitta militare nell’immediato”. La notizia è del Corriere della Sera, in un articolo a firma di Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington.

Draghi: “Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace”

“Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Preferiamo la pace o il condizionatore acceso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre”. Si è chiesto il premier Mario Draghi alla presentazione del Documento di economia e finanza (Def).