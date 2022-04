Ritirati lotti di cioccolato per rischio salmonella: non consumate questo prodotto Kinder!

Ritirati dei lotti di cioccolato Kinder da parte del Ministero della Salute. Allerta salmonella per questo tipo di prodotto: l’avviso.

Il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo avviso di richiami alimentari per il popolo italiano. Infatti le autorità hanno ritirato dal mercato un lotto di cioccolato Kinder per rischio salmonella: scopriamo tutti i dettagli.

Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono in aumento sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano. Andiamo quindi a vedere l’ultimo prodotto ritirato dal mercato.

Ritirati dal mercato dei lotti di cioccolato Kinder: se avete questi Schoko Bons riconsegnateli

Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di Kinder Schoko Bons per rischio salmonella. Sul proprio sito ufficiale il Ministero ha comunicato tutti i dettagli riguardanti il prodotto tolto dal commercio. Infatti si tratta dei produzione: L291, L292, L302, L307, L308, L313, L319, L320, L321, L329, L330, L334, L335, L347, L350, L354. Mentre invece il marchio di identificazione dello stabilimento è 03; Z. Invece il nome del produttore è Ferrero Ardennes S.A., con sede a rue Pietro Ferrero, 5, 6700 Arlon, Belgio.

Come abbiamo detto il motivo del ritiro è il rischio salmonella se consumate questo prodotto. I consumatori quindi sono invitati a consumare il prodotto entro 30 giorni dalla data di Produzione. Oltre i trenta giorni, invece, il prodotto dovrà essere riconsegnato presso il punto vendita. Per ulteriori informazioni, contattare l’indirizzo mail ed il numero dell’azienda in questione. Ricordiamo che è possibile riconsegnare in ogni momento il prodotto presso il punto vendita.