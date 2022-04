Pomeriggio 5, Barbara d’Urso out: nuovo nome alla conduzione

Barbara d’Urso si prenderà delle meritate vacanze e lascerà la conduzione di Pomeriggio 5 ad un’altra collega

I nomi delle possibile sostituite di Barbara d’Urso per la conduzione di Pomeriggio 5 sono stati veramente tanti, ma soltanto una l’ha spuntata e prenderà l’agognato posto della conduttrice partenopea.

Veronica Gentili sembra essere pronta per il grande passo e volare dal mercoledì sera alla fascia pomeridiana quotidiana. Con Controcorrente, la conduttrice ha dimostrato di saperci fare ed essere in gamba a tal punto da poter portare avanti quotidianamente un programma come quello affidato fin qui a Barbara d’Urso.

Proprio ieri, mercoledì 6 aprile, la conduttrice ha raccolto davanti lo schermo di Rete 4 734.000 spettatori con il 4.5% di share che punta quantomeno a raddoppiare con Pomeriggio 5. Ecco perché Mediaset per la versione estiva del programma ha scelto proprio lei. Per i vertici della Rete del Biscione non c’era grande alternativa per sostituire una padrona di casa come la conduttrice partenopea, ma hanno individuato in Veronica la persona ideale da lanciare in TV e farle vivere un altro successo in carriera.

Pomeriggio 5 e non solo: tutte le variazioni dell’estate di Mediaset

Fermo restando che Mediaset non ha scelto l’ultima ruota del carro con Veronica Gentili perché la conduttrice 39enne ha fatto una lunga gavetta nel corso della sua carriera, principalmente a La7, ha preso parte ad alcune fiction -seppure in ruoli marginali- come Il Commissario Rex, Don Matteo e Provaci ancora Prof, ma ancor più, una cosa fondamentale che è impossibile da ignorare è il suo diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma. Nonostante il gran palmares, Veronica Gentili non sarà sola perché Mediaset punta a battere la concorrenza proposta dalla Rai che non darà tregua alla nuova conduttrice di Canale 5, con Roberta Capua e Gianluca Semprini in Estate in Diretta.

Simile discorso vale anche per l’edizione estiva di Mattino Cinque che dai vertici della rete del Biscione è stato deciso di affidarne la conduzione a Simona Branchetti che ha precedentemente sostituito Barbara d’Urso nell’edizione natalizia di Pomeriggio 5. La mattinata di Mediaset sarà ugualmente in competizione con quella Rai, al pari del pomeriggio delle due reti di punta.