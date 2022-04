“Non posso vedere mio figlio”, il dramma di un’ex protagonista dell’Isola dei Famosi: il motivo

Ex protagonista dell’Isola dei Famosi rivela il suo dramma: perché non può vedere suo figlio. Fan senza parole.

Veterana dei reality show di Mediaset costretta a non vedere il figlio 13enne da due anni e mezzo: “Non può perché non è vaccinato”. Il racconto che lascia tutti senza parole.

Raggiunta dal settimanale Nuovo, a rivelare il dramma che da oltre due anni la attanaglia è stata l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, Aida Yespica. La showgirl venezuelana attiva nel mondo dello spettacolo in Venezuela, in Spagna, negli Stati Uniti e in Italia, dove adesso si trova, a causa del virus e del vaccino è costretta a non vedere il figlio Aron, avuto dall’ex compagno Matteo Ferrari.

La showgirl ha così chiosato: “Se viene in Italia poi non può più rientrare in America. Aron va a scuola lì”. E se fosse lei a raggiungere il figlio? Ebbene, la Yespica ha rivelato di avere dei problemi con il visto e per questo motivo non può viaggiare fino agli Stati Uniti. Aron, così come Aida, deve accontentarsi della tecnologia per vedere sua madre.

Da olte due anni lontana da suo figlio a causa del vaccino anti-Covid: Aida Yespica spiazza tutti

Da oltre due anni Aida Yespica non riesce ad abbracciare il figlio Aron che si trova a Miami con il papa. Per la showgirl non è affatto semplice resistere a questa lontananza ma, purtroppo, per ovvie ragioni il piccolo di 13 anni non può venire in Italia e viceversa Aida non può raggiungerlo a Miami.

Nonostante tutto, però, la 39enne è convinta che presto tutto cambierà e lei potrà finalmente riabbracciare il suo unico erede. Ma come mai Aron non vive con lei? La showgirl ha avuto dei problemi economici a causa di una truffa e, dopo averlo tenuto con sé fino all’età di 7 anni, ha ritenuto che fosse più opportuno affidarlo al calciatore. Con quest’ultimo anche il suo rapporto è migliorato tantissimo.