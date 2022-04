Meteo, Italia divisa tra sole e ritorno delle piogge: situazione in evoluzione

Secondo le previsioni meteo, nel corso di questo giovedì avremo un’Italia divisa tra sole ed un ritorno delle piogge: cosa sta succedendo.

Stando a quanto riportato dagli esperti meteorologi, sull’Italia avremo una situazione in continua evoluzione. Infatti la penisola sarà divisa tra piogge e tanto sole. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nel corso di questo giovedì.

Nel corso di queste ore stiamo assistendo ad un meteo in continua evoluzione. Infatti una perturbazione atlantica sta riportando la pioggia su oltre mezza Italia. Inoltre potranno festeggiare anche gli sciatori visto che tornerà anche la neve. Tutto ciò è dovuto da un vortice ciclonico che attualmente sta soggiornando sul Nord Africa. A sollecitare questa situazione nella parte settentrionale del continente africano ci stanno pensando fresche e instabili correnti di origine nord-atlantica.

Questi due elementi combinati stanno portando un fronte nuvoloso che ha già portaato le prime piogge in Sardegna. Le precipitazioni però ben presto raggiungeranno il resto del Centro ed entro serata anche alcune zone del Sud Italia. Questa perturbazione però non porterà nessun effetto sul Nord Italia. Infatti qui avremo solamente qualche annuvolamento che però non riserverà alcuna pioggia. Dunque, ancora una volta, il siccitoso Nord sarà “saltato” dalle piogge. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo giovedì.

Meteo, ancora diverse piogge durante questo giovedì: le previsioni

Nel corso della giornata di mercoledì una perturbazione ha attraversato il paese e continuerà ad avere degli strascichi anche nelle prossime 24 ore. Quindi le piogge continueranno a cadere su parte del Centro, ma soprattutto su gran parte delle regioni del Sud Italia. Solamente l’arco alpino potrebbe essere colpito da una nuova perturbazione. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre settore principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tanta variabilità, con qualche acquazzone sui settori alpini. Inoltre localmente alcune piogge colpiranno anche i settori prealpini. Su pianure e pedemontane avremo invece una situazione perlopiù soleggiata. Le temperature risulteranno in aumento su tutto il settore, con massime che andranno dai 19 ai 22 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo tanta variabilità con progressive aperture al mattino. Nel corso della giornata, specialmente tra pomeriggio e sera, avremo qualche rado piovasco in Appennino. Inoltre avremo temperature stabili su tutto il settore, con valori massimi che oscilleranno dai 16 ai 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora qualche pioggia che colpirà durante le prime ore del mattino. La tendenza però vedrà una graduale cessazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio. Altrove avremo una situazione prevalentemente nuvolosa. Le temperature anche qui risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 16 ai 18 gradi.