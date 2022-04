Manuel e Lulù, inaspettato gesto poco fa: i fan della coppia stentano a crederci

Il pubblico stenta a credere a quanto avvenuto in queste ore. Riguarda Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono finiti in trend su Twitter. Il motivo se lo sono chiesti in molti e un utente, per capirne di più, ha contattato Deianira Marzano in direct su Instagram per farle notare che il papà del nuotatore non segue più la principessina e anzi, c’è dell’altro.

Secondo questo utente il papà di Manuel Bortuzzo avrebbe bloccato l’ex gieffina che ha mancato di poco la vittoria. L’opinionista, in cerca della verità, ha pubblicato il messaggio anonimo specificando di aver ricevuto delle segnalazioni a riguardo. Da quel momento in poi non si è parlato d’altro. I fan di entrambi i protagonisti del GF Vip 6 hanno cominciato a porsi delle domande: che motivo avrebbe il papà del giovane per arrivare a bloccare Lulù su Instagram? I due non hanno mai litigato e dunque ad oggi il padre di lui non avrebbe avuto motivo per farlo.

A cercare di rimettere un po’ di ordine ci hanno pensato i fan di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Ma io mi dissocio da tutte voi paranoiche. Siete le stesse che vedevate Manuel che aveva cambiato idea su Lulù per convenienza. Avete rotto le scatole, perché se li avete seguiti non potete pensare ad una cosa del genere. Ma vi pare che se fosse vero lo fanno sui social”, ha scritto qualche utente come fa notare BlogTivvù.

C’è chi invece crede che tutto possa essere legato a un problema del social network: “Io non ne capisco molto, ma può essere un problema di Instagram? Non credo sinceramente sia successo nulla, anche perché come prima cosa non credo vadano a togliere il segui”. Sarà così o il padre di Manuel Bortuzzo aveva i suoi buoni motivi per bloccare Lulù Selassié?

Alcuni sembrano essere molto preoccupati per il rapporto tra il papà di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Già dai tempi della Casa i due agli occhi del pubblico sembravano non andare d’accordo ma da lì a bloccarla su Instagram… E poi per quale motivo? Per una risposta corretta ed evitare di lasciarsi andare in affermazioni prive di senso logico sarebbe opportuno attendere che siano i diretti interessati a parlarne pubblicamente.